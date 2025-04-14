Самая сексуальная спортивная ведущая России возмутилась премиальными «Зенита» за разгром «Краснодара»

Журналистка, ведущая Зухра Уразбахтина отреагировала на информацию о премиальных для «Зенита» за победу над «Краснодаром» (4:1).
- Сообщалось, что за крупную победу игроки петербуржцев получили по 250 тысяч евро.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.
«У меня нет слов…
Лучше бы мы эти деньги потратили на больных детей. Я клянусь, зачем мы смс эти отправляем и сборы ведем?» – написала Уразбахтина.
- Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.
- Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.
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Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной