Самая сексуальная спортивная ведущая России возмутилась премиальными «Зенита» за разгром «Краснодара»

Журналистка, ведущая Зухра Уразбахтина отреагировала на информацию о премиальных для «Зенита» за победу над «Краснодаром» (4:1).

Сообщалось, что за крупную победу игроки петербуржцев получили по 250 тысяч евро.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«У меня нет слов…

Лучше бы мы эти деньги потратили на больных детей. Я клянусь, зачем мы смс эти отправляем и сборы ведем?» – написала Уразбахтина.

Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.

Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.

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