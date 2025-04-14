Луис Энрике прокомментировал 4:1 «Зенита» с «Краснодаром»

Форвард «Зенита» Луис Энрике подвел итоги матча с «Краснодаром».

Петербуржцы выиграли в 24-м туре РПЛ со счетом 4:1. Бразилец забил в концовке встречи с передачи Александра Соболева.

«Счастлив, что мы одержали такую важную и невероятно ценную для нас победу. Мы настраивались на очень тяжелую игру, так и вышло. Мы вышли на поле сфокусированными и смогли показать очень хороший футбол. Я счастлив, что смог забить. Стараюсь демонстрировать это в каждом матче и рад, что удалось помочь команде добиться такой важной победы.

Мы вышли на второй тайм с еще большим желанием и внутренним огнем, заряженными на победу. Мы показывали на поле все, над чем работали всю предыдущую неделю, поэтому у «Краснодара» практически не было возможности забить», – сказал Энрике.