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Луис Энрике прокомментировал 4:1 «Зенита» с «Краснодаром»

14 апреля 2025, 06:30
1

Форвард «Зенита» Луис Энрике подвел итоги матча с «Краснодаром».

Петербуржцы выиграли в 24-м туре РПЛ со счетом 4:1. Бразилец забил в концовке встречи с передачи Александра Соболева.

«Счастлив, что мы одержали такую важную и невероятно ценную для нас победу. Мы настраивались на очень тяжелую игру, так и вышло. Мы вышли на поле сфокусированными и смогли показать очень хороший футбол. Я счастлив, что смог забить. Стараюсь демонстрировать это в каждом матче и рад, что удалось помочь команде добиться такой важной победы.

Мы вышли на второй тайм с еще большим желанием и внутренним огнем, заряженными на победу. Мы показывали на поле все, над чем работали всю предыдущую неделю, поэтому у «Краснодара» практически не было возможности забить», – сказал Энрике.

  • «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ после 24 туров.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 очка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Энрике Луис
Комментарии (1)
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ОК, Зенит!
1744603909
Энрике - красвчик!!! Твой гол - шедевр!!!
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