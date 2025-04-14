Сергеев получил особенный подарок от «Крыльев» в честь бомбардирского рекорда

В раздевалке «Крыльев Советов» Ивана Сергеева поздравили с бомбардирским рекордом.
- Форвард забил «Химкам» (3:1) в 24-м туре РПЛ.
- Это его 58-й гол в составе самарской команды.
- Сергеев стал лучшим бомбардиром «Крыльев» в российской истории.
- Он побил рекорд Сергея Корниленко (57).
Сергееву вручили особенный подарок – мяч с логотипами 28 клубов, которым он забивал за «Крылья Советов».
В награждении участвовал в том числе Сергей Корниленко, чье достижение превзошел Сергеев.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»