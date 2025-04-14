Газзаев прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Краснодаром»

Валерий Газзаев подвел итоги матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Зенит» был сильнее по всем компонентам. Победа даeт возможность питерской команде и дальше претендовать на чемпионство.

Мне кажется, обе команды показали хороший уровень игры. Все игроки «Зенита» понимали, ради чего они выходят. Была одна задача – победить. Отсюда и столько столкновений.

Надо отметить уровень группы атаки «Зенита» в лице Глушенкова, Гонду, Луиса Энрике. Они усилили команду. Мостовой и Вендел тоже отлично проявили себя!

Пятeрка атаки сыграла на высоком уровне. Их невозможно было остановить. Все они участвовали в реализации голов. «Зенит» был сильнее и закономерно одержал победу.

Не понравилось, когда «Краснодар» стал проигрывать, появилось много грязных фолов. Им надо было отыгрываться, но я не увидел лидера.

В такие моменты лидеры должны решать, но Сперцян не играл на своeм уровне, Черников много фолил. Стали больше обращаться к судьям, идти в стыковые единоборства. «Краснодару» надо было сконцентрироваться на игре.

У Кордобы был только один эпизод, когда забил Кривцов. Защитники «Зенита» нейтрализовали нападающих «Краснодара». Победа питерцев закономерна.

«Зенит» подготовился к матчу на самом высоком уровне. Хорошее движение, контроль мяча, создание голевых ситуаций. Понравилась мне команда. Играли как в лучшие годы.

Плюс сказалось исполнительское мастерство. А играть постоянно за счeт одного Кордобы невозможно», – сказал Газзаев.