Радимов высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром»

Владислав Радимов дал комментарий по итогам матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Счет по делу. Гол «Краснодара» не вытекал из логики игры, но он случился. Чем хорош «Зенит», он добавил после счета 0:1 и взвинтил скорость.

«Краснодар» проиграл середину поля полностью, на флангах «Зенит» также был мощнее и быстрее.

Этот матч показывает, что пока «Краснодар» к чемпионству не готов. Но остается шесть туров. Если какие‑то перемены будут, то да. Игры предстоят тяжелые.

На сегодня «Зенит» сильнее, и сильнее намного», – сказал Радимов.