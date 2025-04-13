РПЛ. «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Химками» (3:1) благодаря рекордному голу Сергеева

«Крылья Советов» переиграли «Химки» в 24-м туре чемпионата России.

Самарцы на выезде добыли волевую победу со счетом 3:1.

Решающим стал гол Ивана Сергеева, который сделал его лучшим бомбардиром клуба в российской истории.

Также в этом матче отличились Антон Заболотный, Кирилл Печенин и Игорь Дмитриев.

Набрав три очка, «Крылья» закрепились на 11-м месте в таблице РПЛ. «Химки» после поражения опустились в зону стыков – на 13-ю строчку.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Химки – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 14; 1:1 – Печенин, 54; 1:2 – Сергеев, 75; 1:3 – Дмитриев, 90+4.

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