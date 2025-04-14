Рабинер прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил исход матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (4:1).

«Зенит» сократил отставание от 1-го места до 2 очков.

Уже в следующем туре петербуржцы могут вернуться на 1-ю строчку.

«Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

«Зенит» еще и дополнительные показатели в случае равенства очков в свою сторону склонил. Что после 0:2 в Краснодаре казалось почти невозможным. Все замены «быков» – провал. Их просто уничтожили. Могло быть и 5:1 – Агкацев от Луиса Энрике потащил.

У меня еще до матча возникло ощущение, что Семак, в отличие от матча со «Спартаком», выставил суперадекватный стартовый состав. Не стал перегружать его форвардами, тем более на чужих позициях, – Кассьерра с Соболевым остались в запасе и вовремя вышли на замену. Слева связка Дуглас Сантос – Мостовой, справа – Мантуан – Луис Энрике. Последнему благодаря объему работы Мантуана не надо было тратить слишком много сил на отработку назад, и он на свежих ногах добегался до прекрасного четвертого гола на первой добавленной, отправив перед тем «в буфет» Оласу.

В центре тоже каждый занимался своим делом: Барриос – «шестерки», Вендел – «восьмерки», Глушенков – «десятки». Было ощущение полной гармонии игры питерцев, какого не было весной в серьезных матчах до сих пор ни разу. Глушенков играл как прошлым летом. Мостовой и Лусиану показывали свой лучший футбол.

«Краснодар» провел хорошую первую четверть матча, много и дельно контролировал мяч, повел в счете, и тем ценнее преодоление «Зенита», который, уступая пять очков и проигрывая 0:1, смог все перевернуть. Два пропущенных до перерыва мяча «Краснодар» психологически сломали. После перерыва его на поле просто не было.

Означает ли это, что теперь «Зенит» все привычно заберет себе? Вообще-то «Краснодар» по-прежнему лидер. У него соперники – «Ахмат» (д), Махачкала (г), «Рубин» (д), ЦСКА (г), «Оренбург» (г), «Динамо» М (д). У «Зенита» – «Химки» (д), «Динамо» М (г), «Пари НН» (д), «Динамо» Мх (г), «Ростов» (г), «Ахмат» (д).

Принципиальное отличие – игра «Краснодара» в Москве с ЦСКА, стабильнее которого весной не играет никто. У «Зенита» есть игра в столице с «Динамо», которое «быки» принимают в последнем туре.

Все это не значит, что у обеих команд не будет других потерь. После того, как «Зенит» закончил первую часть нулем очков дома с «Акроном» и «Крыльями», ясно, что случиться может что угодно. Но «быки» имели прекрасный шанс держать «Зенит» на приличной дистанции, а теперь она фактически съедена», – написал Рабинер.