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  • Мусаев сорвался на журналиста «Матч ТВ» после поражения от «Зенита»

Мусаев сорвался на журналиста «Матч ТВ» после поражения от «Зенита»

Сегодня, 20:23
10

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев нахамил в эфире «Матч ТВ» журналисту после игры 24-го тура РПЛ против «Зенита».

– Три Ваших замены в перерыве. На что они были направлены?

– Вы игру смотрели вообще? В перерыве не было замен. И наш гол забил Джон Кордоба. Вы чуть-чуть не подготовлены сейчас.

  • Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
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Комментарии (10)
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fakeid
1744565441
я это по телеку видел - нифига он не срывался. просто спросил журналиста, смотрел ли тот матч. и журналист принёс извинения, сказал, что ошибся. всё. а тут раздувают из ничего.
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FCSpartakM
1744565480
Зачем готовится? они к "нашей" команде готовы -этого достаточно.
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Интерес
1744565580
Даже тут хамства не видно,а как было на практике-неизвестно,но зная создателей заголовков Бомбардира-не удивлён...
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WE ARE FOR PETER
1744565580
Поправил
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Ziklop
1744565605
что он не так сказал?
Ответить
...уефан
1744566779
...охамел Газ ТВ в край, они скоро Эмму Гаджиеву (не к ночи будь помянута) интервью послематчевое у тренеров брать, посылать будут...
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andr45
1744568237
Я бы этого идиота послал бы по известному адресу)
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FWSPM
1744568436
Мусаев как можно было не заменить кайо после второго гола? это тренерский провал
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RUSARM
1744570700
Ну не похож он на тренера- это физрук!!
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vadikrew
1744570775
А я б на месте Мусаева попросил назвать эти фамилии, кто вышел в перерыве. Эт кто ж такой дебилоид газовые деньги отрабатывать пошел таким бездарным способом?
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