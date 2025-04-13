Мусаев сорвался на журналиста «Матч ТВ» после поражения от «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев нахамил в эфире «Матч ТВ» журналисту после игры 24-го тура РПЛ против «Зенита».

– Три Ваших замены в перерыве. На что они были направлены?

– Вы игру смотрели вообще? В перерыве не было замен. И наш гол забил Джон Кордоба. Вы чуть-чуть не подготовлены сейчас.