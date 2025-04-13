Мусаев сорвался на журналиста «Матч ТВ» после поражения от «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев нахамил в эфире «Матч ТВ» журналисту после игры 24-го тура РПЛ против «Зенита».
– Три Ваших замены в перерыве. На что они были направлены?
– Вы игру смотрели вообще? В перерыве не было замен. И наш гол забил Джон Кордоба. Вы чуть-чуть не подготовлены сейчас.
- Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.
Источник: «Бомбардир»