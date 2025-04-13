Мусаев объяснил разгромное поражение «Краснодара» от «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного матча 24-го тура РПЛ против «Зенита».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

– Было хорошее начало, а что дальше произошло?

– Да, было хорошее начало. Дальше начали прижиматься к воротам, пропустили первый мяч, потому что не хватало агрессии в средней части поля. Дали пробить Максиму Глушенкову, плохо сыграли на добивании.

Во втором тайме тяжело было переломить. В конце нельзя бросать играть, потому что результат матча тоже очень важен. Это расстроило. Нельзя давать забивать так, как нам забили четвертый гол, должны играть до конца.

Мы сегодня расстроены, «Зенит», наверное, победил заслуженно, но в борьбе за чемпионство все только начинается. Сейчас все спокойно проанализируем и пойдем дальше.