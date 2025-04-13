В «Зените» двумя словами отреагировали на новость об огромных премиальных за победу над «Краснодаром»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу бонусов для игроков за победу в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».
- Сообщалось, что за выигрыш футболистам пообещали по 110 тысяч евро.
- В случае победы с разницей в 3+ гола премиальные должны вырасти до 250 тысяч каждому.
«Агенты-провокаторы», – отреагировал Медведев.
- Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.
Источник: «Спорт-Экспресс»