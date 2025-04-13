Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Краснодар РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • ВАР допустил серьезную ошибку в эпизоде с голом «Зенита» «Краснодару»

ВАР допустил серьезную ошибку в эпизоде с голом «Зенита» «Краснодару»

Сегодня, 19:56
20

Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин оценил работу видеоарбитров при третьем голе «Зенита» в матче с «Краснодаром» (4:1).

«В моменте с голом Глушенкова офсайда не было. Здесь все однозначно: у Кайо была очень сильная разножка, и даже носок был повернут к своим воротам. А корпус у Глушенкова был наклонен не сильно.

Почему провели такие линии? Одну из линий провели неправильно, но если посмотреть стоп-кадр без линий, то Глушенков однозначно в правильном положении. Решение ассистента верное, гол засчитан верно, но видеоарбитры допустили серьезную методическую ошибку в моменте построения офсайдной линии по Глушенкову – так получилось, что его правое плечо торчит.

Это удивительная вещь, но хорошо, что эта ошибка не повлияла на решение в этой ситуации. Хорошо, что итоговое решение ассистента из-за ошибки построения линий не развернулось вспять, тогда бы это была полноценная ключевая ошибка видеоарбитра. Стоит напомнить, что точки ставят ВАР и AВАР, а это люди, поэтому вероятность ошибок существенно выше, чем если бы их ставила полуавтоматическая система. Возможно из-за того, что корпус Глушенкова был наклонен не сильно, ассистенты и ошиблись при построении линий и решили проводить линию по его ступне», – сказал Калошин.

Скриншот эфира «Матч ТВ»

Еще по теме:
Три антирекорда «Краснодара» по итогам матча с «Зенитом» 2
Семак отреагировал на новость об огромных премиальных игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром» 1
Лапочкин прокомментировал судейство в матче «Зенит» – «Краснодар»
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Рекомендуем
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1744563608
Ну так вот получилось .... Первый раз чтоли ... Тьфу
Ответить
Айболид
1744563636
Ну фсё , теперь Спартак(!) подаст протЭст . И будет добиваться отмены всех 4-х голов Краснодару .
Ответить
Айболид
1744563778
Ща тут визга будет свинячьего ....... Вон супермаха уже верещит . ( А текст им читать необязательно , достаточно заголовка ).
Ответить
fakeid
1744564205
в тарасофке уже строчат в уефа, оон и комитет по защите свиней, чтобы результат матча аннулировали, а спартаг досрочно назначили чемпионом. главное - визжать из бачков погромче! гы-гы!
Ответить
Ziklop
1744565807
"умный" комментатор кричал что у Глушенкова рука в офсайде! потом идиоту видно подсказали правила...
Ответить
VVM1964
1744566507
Как по картинке - носок бутсы вроде впереди, но с уверенностью сказать трудно, нужно проекцию составлять и думаю это было проделано... Смущает однако еще тот факт, что игрок Краснодара стоит боком к воротам, а мысок развернут к воротам почти параллельно телу - такое то неестественное положение ! ))) И если разные плечи у одного человека мы уже видели, то черт побери - всё возможно ! )))
Ответить
Хулиганин
1744568389
Ну вот китайские линии уже не такие плохие.
Ответить
FWSPM
1744568628
не было там офсайда герой матча кайо и здесь отличился как и в остальных голевых моментах
Ответить
Главные новости
Три антирекорда «Краснодара» по итогам матча с «Зенитом»
21:41
2
РПЛ. «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Химками» (3:1) благодаря рекордному голу Сергеева
21:25
4
Семак отреагировал на новость об огромных премиальных игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром»
21:19
1
Сергеев стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории
21:15
1
Лапочкин прокомментировал судейство в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:57
Кордоба оценил победу «Зенита» над «Краснодаром»
20:48
3
Юран назвал причину разгромной победы «Зенита» над «Краснодаром»
20:33
1
Мусаев сорвался на журналиста «Матч ТВ» после поражения от «Зенита»
20:23
10
Реакция Генича на победу «Зенита» над «Краснодаром»
20:20
2
Мусаев объяснил разгромное поражение «Краснодара» от «Зенита»
20:12
6
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Химки» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:27
Кордоба оценил победу «Зенита» над «Краснодаром»
20:48
3
Юран назвал причину разгромной победы «Зенита» над «Краснодаром»
20:33
1
Мусаев сорвался на журналиста «Матч ТВ» после поражения от «Зенита»
20:23
10
Реакция Генича на победу «Зенита» над «Краснодаром»
20:20
2
Мусаев объяснил разгромное поражение «Краснодара» от «Зенита»
20:12
6
Дркушич – после разгрома «Краснодара»: «Зенит» всегда должен быть чемпионом»
20:12
6
Соболев опубликовал пост по итогам матча «Зенит» – «Краснодар»
20:08
6
В «Зените» двумя словами отреагировали на новость об огромных премиальных за победу над «Краснодаром»
19:59
9
ВидеоВАР допустил серьезную ошибку в эпизоде с голом «Зенита» «Краснодару»
19:56
20
Реакция Быстрова на разгромную победу «Зенита» над «Краснодаром»
19:47
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
19:42
1
«Зенит» описал победу над «Краснодаром» тремя прилагательными
19:41
Глушенков – о разгроме «Краснодара»: «Сегодня кайфанул»
19:37
5
Матч «Зенит» – «Краснодар» стал вторым по посещаемости в РПЛ после введения Fan ID
19:21
14
⚡ РПЛ. «Зенит» разгромил «Краснодар» (4:1) и сократил отставание до 2 очков
19:02
176
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
Дзюба прокомментировал 237-й гол в карьере
18:28
1
Стало известно, сколько получат игроки «Краснодара» за победу над «Зенитом»
17:35
20
Раскрыты премиальные для игроков «Зенита» в случае победы над «Краснодаром»
17:18
38
Генич назвал команду, которую лучше всех судят в РПЛ
17:13
1
Смородская сказала, кто выиграет в матче «Зенит» – «Краснодар»
17:05
1
Речь Семака перед матчем «Зенит» – «Краснодар»
16:49
1
РПЛ. Дзюба принес «Акрону» победу над «Факелом» (1:0)
16:26
9
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
16:26
Батраков прокомментировал поражение «Локомотива» от «Рубина»
16:16
«Пора с этим балаганом заканчивать»: Смирнов призвал уволить двух тренеров из РПЛ
16:07
14
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Краснодар»: 13 апреля
16:00
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 