ВАР допустил серьезную ошибку в эпизоде с голом «Зенита» «Краснодару»

Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин оценил работу видеоарбитров при третьем голе «Зенита» в матче с «Краснодаром» (4:1).

«В моменте с голом Глушенкова офсайда не было. Здесь все однозначно: у Кайо была очень сильная разножка, и даже носок был повернут к своим воротам. А корпус у Глушенкова был наклонен не сильно.

Почему провели такие линии? Одну из линий провели неправильно, но если посмотреть стоп-кадр без линий, то Глушенков однозначно в правильном положении. Решение ассистента верное, гол засчитан верно, но видеоарбитры допустили серьезную методическую ошибку в моменте построения офсайдной линии по Глушенкову – так получилось, что его правое плечо торчит.

Это удивительная вещь, но хорошо, что эта ошибка не повлияла на решение в этой ситуации. Хорошо, что итоговое решение ассистента из-за ошибки построения линий не развернулось вспять, тогда бы это была полноценная ключевая ошибка видеоарбитра. Стоит напомнить, что точки ставят ВАР и AВАР, а это люди, поэтому вероятность ошибок существенно выше, чем если бы их ставила полуавтоматическая система. Возможно из-за того, что корпус Глушенкова был наклонен не сильно, ассистенты и ошиблись при построении линий и решили проводить линию по его ступне», – сказал Калошин.

На ВАР работали Сергей Иванов и Роман Галимов.

В поле судил Павел Кукуян.

«Зенит» сократил отрыв от 1-го места до 2 очков.

Скриншот эфира «Матч ТВ»