Реакция Быстрова на разгромную победу «Зенита» над «Краснодаром»

Владимир Быстров оценил результат матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Краснодар» классно играл первые полчаса, но дальше мастерство и опыт «Зенита» сказали свое слово.

В чемпионской гонке все равно ничего не меняется – «Зенит» как был фаворитом, так им и остается», – сказал Быстров.