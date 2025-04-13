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Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 14:22
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Александр Мостовой высказался о будущем матче 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар».

– Больший фаворит все-таки «Зенит»: 55 на 45. Небольшое, но преимущество есть, все-таки дома, плюс мотивация догнать «Краснодар», который идет на первом месте. Поэтому здесь хотим или нет – они перевешивают.

– Какой должна получиться сама игра на ваш взгляд?

– Вряд ли она будет открытой. Потому что рисковать, открываться или бежать вперед впятером, как многие думают, такого не будет. «Зенит», скорее всего, будет больше нагнетать, потому что им же нужно догонять. Плюс не стоит забывать о том, что «Спартак» умудрился проиграть. Есть возможность хоть как-то чуть-чуть оторваться. Поэтому, думаю, «Зенит» будет владеть инициативой. А у «Краснодара» очень многое зависит от двух-трех футболистов, которые решают. Тот же Кордоба, Олусегун. Остальные там плотным объемом играют. А у «Зенита» могут выстрелить многие футболисты.

Мне кажется, в один мяч кто-то выиграет. Больше шансов у «Зенита». Кто мог представить, что «Спартак» не обыграет Махачкалу дома? Возвращаюсь к тому, о чем я постоянно говорю: интрига будет до последних туров, а может и до последнего. Поэтому, как бы сейчас все говорят: «А вот «Спартак» может»… Почему «Спартак»? Если «Зенит» выиграет у «Краснодара», то ничего не потеряно. Так же то же самое в таблице осталось. Плюс ЦСКА, который выиграл, уже там рядом. Я говорю, если «Зенит» выиграет, вообще интрига будет до конца.

– А если конкретно про «Краснодар» – в этом сезоне больше верите в их чемпионство, чем в прошлом?

– Я и в том-то особенно не верил, после того, что они сделали, когда убрали Илича. Поэтому их немножко наказало это, да. А в этом в принципе все, что говорил в том сезоне, все и происходит. Команда как была в лидерах, так она и будет. Там 15 иностранцев хороших. Конечно, они будут наверху.

– Почему «Зенит» не может поддерживать свою гегемонию в этом сезоне, как раньше?

– Вечного ничего не бывает. Мы совсем недавно убедились. Название «вечного» рекорда Гретцки – «вечного», да? Оказывается, вечного ничего не бывает. Поэтому здесь тоже так, «Зенит» когда-то должен же не выигрывать. Это спорт. Всегда рекорды бьются. Для этого и слово, наверное, придумано рекорд, что он должен побиться. Хотя мы сейчас-то говорим, «Зенит» претендует. Если он выиграет – так же все останется на своих местах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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Ловкий Бубен
1744545916
Опять трусливая тактика, бессмысленные пасы поперек поля, проходы по флангу и навесы ? как результат поражение , да Сергей Богданыч ? Сказал игрокам как всегда, что главное мяч не терять, а рискованные атаки это лишнее, зато мало пропустим и сможем сказать что сопернику повезло сегодня больше, ну один , не больше, ну может два
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