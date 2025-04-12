Пономарев раскритиковал игру Батракова и Пиняева за «Локомотив»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о «Локомотиве» после поражения красно-зеленых от «Рубина» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ в Казани.

«Поражение «Локомотива» выглядит закономерным: у них серьeзный спад в игре наблюдается. И наметился он уже довольно давно. И Батраков с Пиняевым ходят по полю пешком.

А «Рубин» продемонстрировал хороший футбол. Но он уже довольно давно показывает приличную игру. Просто ему порой не везeт. Ребята очень прилично подготовлены. «Локомотив» же покатился с горы», – сказал Пономарев.