Лига 1. «Монако» без Головина разгромил «Марсель» (3:0)

В матче 29-го тура чемпионата Франции «Монако» дома крупно победил «Марсель» со счетом 3:0.

Голы у хозяев забили Такуми Минамино на 34-й минуте, Брель Эмболо на 59-й и Денис Закария с пенальти на 80-й.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин остался в запасе.

Благодаря этой победе «Монако» опередил «Марсель» в турнирной таблице. Монегаски вышли на 2-е место в Лиге 1 с 53 очками после 29 матчей. На счету «Марселя» 52 очка.

Франция. Лига 1. 29-й тур

Монако – Марсель – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Минамино, 34; 2:0 – Эмболо, 59; 3:0 – Закария, 80 (с пенальти).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1