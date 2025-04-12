Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз Канчельскиса на матч «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 14:06
12

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от центральной игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Сейчас «Зенит» обыгрывает «Краснодар» и становится чемпионом. «Зенит» станет чемпионом не без проблем, но станет. Я от своих слов не отказываюсь», – сказал Канчельскис.

Еще по теме:
Канчельскис – о поражении «Спартака»: «Ничего удивительного – будут бороться за третье-четвертое место» 3
Канчельскис рассказал, как контактирует с «Манчестер Юнайтед» 1
Канчельскис – о Соболеве: «Один гол – это не нападающий» 10
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Краснодар Зенит Канчельскис Андрей
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1744456251
Узнаем,что по этому поводу думает Баба Яга...
Ответить
СильныйМозг
1744456390
Зенит, даёшь 5:0!
Ответить
АлексМак
1744456559
прав
Ответить
aldo conte
1744456728
При всём моём уважении к Канчельскису, за такой прогноз - типун ему на язык.
Ответить
Ziklop
1744456792
какое чемпионство с такой игрой.... просрите Бычкам и на отдых семака отправите!!!!
Ответить
Борис34684
1744457332
Навряд ли Краснодар просто так отдаст свои позиции. Быки однозначно не проиграют.
Ответить
Taps
1744458414
Семак подосрёт, выдохся.
Ответить
"supermax"
1744459987
Говорит так будто тоже скидывался на чемпионство в столетие.... Не думаю что быки выйдут дурака валять в матче.... Немытых они выйдут валять... И если судья зинку тащить не будет то кто знает как сложится матч ... 50 на 50
Ответить
Главные новости
Титов раскритиковал «Спартак»: «Вышли такие легкие пижончики»
15:25
ЦСКА повторил клубный рекорд 23-летней давности
15:17
Канчельскис – о поражении «Спартака»: «Ничего удивительного – будут бороться за третье-четвертое место»
15:09
3
«Спартак» рассматривает двух российских фланговых защитников
14:32
8
Прогноз Канчельскиса на матч «Зенит» – «Краснодар»
14:06
12
РПЛ. ЦСКА обыграл «Оренбург» (2:0) и догнал «Спартак»
13:57
23
Салах мог заработать в Саудовской Аравии в 12 раз больше, чем в «Ливерпуле»
13:49
1
Гюлер поставил ультиматум президенту «Реала»
13:24
7
В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему вратарю Магомедову пришлось бежать за автобусом после победы над «Спартаком»
13:13
6
«Манчестер Сити» хочет усилиться вингером за 275 миллионов
12:56
3
Все новости
Все новости
Агаларов – о судействе в матче со «Спартаком»: «Нам не привыкать»
14:50
2
Слишкович прокомментировал поражение «Оренбурга» от ЦСКА
14:41
РПЛ. ЦСКА обыграл «Оренбург» (2:0) и догнал «Спартак»
13:57
23
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
13:57
Непомнящий: «Получается, не так уж высок уровень «Спартака»
13:36
4
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Динамо»: 12 апреля
13:26
В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему вратарю Магомедову пришлось бежать за автобусом после победы над «Спартаком»
13:13
6
Заявление «Фратрии» о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
12:38
20
В «Динамо Мх» рассказали о премиальных за победу над «Спартаком»
12:16
5
Почетный президент РФС не поедет на конгресс ФИФА в Парагвай: известна причина
11:54
4
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
11:49
3
Каррера одним словом охарактеризовал поражение «Спартака» от «Динамо Мх»
11:39
13
Медина повторил антирекорд Тихонова в «Спартаке»
11:28
4
Радимов – о бывшем одноклубнике по «Зениту»: «Это будет тренер топ-уровня»
10:59
14
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – ЦСКА: 12 апреля
10:56
4
Тикнизян летом выберет между тремя вариантами продолжения карьеры
10:32
5
Бабич ответил, как травма Угальде повлияет на чемпионские перспективы «Спартака»
09:58
17
Где смотреть матч «Химки» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 13 апреля 2025
09:54
Где смотреть матч «Зенит» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 13 апреля 2025
09:51
Где смотреть матч «Акрон» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 13 апреля 2025
09:48
Катастрофическая статистика самого дорогого новичка в истории «Спартака»
09:37
21
Радимов предрек уход игрока «Спартака» после поражения от махачкалинского «Динамо»
09:00
18
Видео«Динамо Мх» показало, чем закончилась история с вратарем, забытым на стадионе «Спартака»
08:46
3
Пальцев высказался о стыке, приведшем к травме Угальде: «Сначала подумал, что перелом»
08:16
1
Радимов сказал, в чем ошибся Станкович в матче с «Динамо Мх»
01:30
6
В «Спартаке» приняли решение по Медине
01:20
16
Газизов прокомментировал победу «Динамо Мх» над «Спартаком»
01:10
2
Пономарев ответил, кто виноват в поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
01:00
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 