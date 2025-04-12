Прогноз Канчельскиса на матч «Зенит» – «Краснодар»

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от центральной игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».
«Сейчас «Зенит» обыгрывает «Краснодар» и становится чемпионом. «Зенит» станет чемпионом не без проблем, но станет. Я от своих слов не отказываюсь», – сказал Канчельскис.
- «Зенит» примет «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля, в 17:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ, отставая от краснодарцев на 5 очков.
Источник: Metaratings