Непомнящий: «Получается, не так уж высок уровень «Спартака»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил результат матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо Мх».

Москвичи дома проиграли со счетом 1:2.

После зимней паузы они потеряли очки в 3 из 6 турах Премьер-лиги.

– Конечно, удивился такому итогу. Но, с другой стороны, «Спартак» и с «Рубином» не очень удачно сыграл. Так что от «Спартака» всего можно ожидать, как всегда.

– Как оцените этот матч?

– Здесь можно сказать добрые слова в адрес «Динамо» из Махачкалы: они накрыли «Спартак», не позволили ему поднимать голову. И «Спартак» растерялся.

Получается, что пока не так уж высок уровень «Спартака». Да, второй тайм был с преимуществом, но тем не менее заслуг «Динамо» никак нельзя отнимать.

– После такого проигрыша «Спартака», можно еще говорить о чемпионстве?

– Это надо будет посмотреть, как сыграет «Краснодар» с «Зенитом». Если «Краснодар» выиграет, то думаю, что шансов мало. А если нет, тогда еще что‑то возможно.