Радимов предрек уход игрока «Спартака» после поражения от махачкалинского «Динамо»

Владислав Радимов считает, что проигрыш «Динамо Мх» похоронил карьеру Даниила Денисова в «Спартаке».

Москвичи дома уступили со счетом 1:2.

Денисов забил автогол на 10-й минуте.

Сообщалось, что во Франции его включили в список потенциальных новичков «ПСЖ».

– Бедолага, я думаю, что это, наверное, последний матч Денисова за «Спартак», к сожалению. Как бы это печально ни было, да. Ну, концовка чемпионата, это и так было слабое звено – с «Рубином» привоз, минус три очка.

Здесь вообще космический гол с ближней штанги. Просто эта несчастливая случайность произошла с Денисовым в этот раз. Поэтому я думаю, что в межсезонье наверняка будут искать.

Только спортивный директор, которого назначили, он должен был понимать, что слабая позиция – именно эта, а не атакующие. Вот, пожалуйста, которую мы сейчас и видим, и все же об этом говорили уже неоднократно.

Но если Станкович это не мог понять за 23 тура, то чего сейчас говорить, когда их осталось 6 туров до конца, правильно?

– То есть, борьба за чемпионство окончена?

– Тут можно вспомнить наше с вами интервью после матча «Спартака» с «Рубином» – пока Денисов в «Спартаке», «Краснодару» и «Зениту» переживать не надо.