Пальцев высказался о стыке, приведшем к травме Угальде: «Сначала подумал, что перелом»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев прокомментировал столкновение с форвардом «Спартака» Манфредом Угальде.
«Стык с Угальде? Я сыграл в мяч, а он попал мне в берцовую кость. Честно, сначала подумал, что перелом, была какая-то непонятная боль. Даже не понял, почему его поменяли.
Скорее он в меня влетел? Да, сто процентов», – сказал Пальцев.
- Костариканца заменили на 33-й минуте на Ливая Гарсию.
- Угальде – лучший бомбардир этого сезона РПЛ с 16 мячами.
- «Спартак» проиграл «Динамо Мх» со счетом 1:2.
Источник: «Спорт-Экспресс»