Пальцев высказался о стыке, приведшем к травме Угальде: «Сначала подумал, что перелом»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев прокомментировал столкновение с форвардом «Спартака» Манфредом Угальде.

«Стык с Угальде? Я сыграл в мяч, а он попал мне в берцовую кость. Честно, сначала подумал, что перелом, была какая-то непонятная боль. Даже не понял, почему его поменяли.

Скорее он в меня влетел? Да, сто процентов», – сказал Пальцев.