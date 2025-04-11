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Прогноз Селюка на матч «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 21:14
7

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от центральной игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Этот матч определит остаток чемпионата. Если «Краснодар» не проиграет, то «Зениту» будет сложнее, более того, и «Спартак» может обойти питерцев.

Я бы назвал этот матч матчем столетия «Зенита». Выиграют они чемпионат или нет, будет зависеть от того, насколько удачно пройдeт этот матч.

Понятно, что останется шесть игр, но у «Краснодара» не очень сложный график. Только в последней игре «Динамо» и «Ахмат» могут потрепать нервы. «Зенит» обязан выигрывать – для него это наиважнейшая игра.

Будут ли санкции к Семаку, если проиграют? В РПЛ может быть всe, но я не думаю, с ним же только продлили контракт. Думаю, «Зенит» победит в один мяч», – сказал Селюк.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Селюк Дмитрий
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Комментарии (7)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744396119
Селюк, как шут уже, в каждой бочке затычка. Интересно, а кто в здравом уме мог взять его, как агента?)))
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Cubinec1989
1744396204
Каким бы разобранным не был Зенит, Краснодару будет ну очень сложно при полных бело-голубых трибунах.
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Mirak92
1744396841
2-1 верю в Быков
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1744397822
В Петербурге погода не для легов, надо в старте Дельфина и русских игроков, так как российские игроки играют при любой погоде!
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BRO_football
1744397993
0:0 Будет
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АЛЕКС 58
1744398153
Ещё один нервный матч предстоит.
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