Прогноз Селюка на матч «Зенит» – «Краснодар»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от центральной игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Этот матч определит остаток чемпионата. Если «Краснодар» не проиграет, то «Зениту» будет сложнее, более того, и «Спартак» может обойти питерцев.

Я бы назвал этот матч матчем столетия «Зенита». Выиграют они чемпионат или нет, будет зависеть от того, насколько удачно пройдeт этот матч.

Понятно, что останется шесть игр, но у «Краснодара» не очень сложный график. Только в последней игре «Динамо» и «Ахмат» могут потрепать нервы. «Зенит» обязан выигрывать – для него это наиважнейшая игра.

Будут ли санкции к Семаку, если проиграют? В РПЛ может быть всe, но я не думаю, с ним же только продлили контракт. Думаю, «Зенит» победит в один мяч», – сказал Селюк.