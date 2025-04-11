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  • В РФС объяснили мотивацию Карпина вернуть Дзюбу в сборную России

В РФС объяснили мотивацию Карпина вернуть Дзюбу в сборную России

Сегодня, 19:40

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова прокомментировала ситуацию с возвращением Артема Дзюбы в сборную России после длительной паузы.

  • Форварда «Акрона» не было в национальной команде с лета 2021 года.
  • Его вызвали на мартовские товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.
  • Дзюба забил 31-й гол в составе российской сборной и стал лучшим бомбардиром в ее истории.

– Когда была пресс-конференция Дзюбы и Карпина перед матчем с Гренадой, я не мог поверить своим глазам – люди десятилетие ненавидели друг друга. И вдруг такое. Контракт РФС и Карпина с «БетБум» привел к теории заговора – появилась версия (ее высказали коллеги Генич и Терлецкий) о том, что вызов Артема стал возможен благодаря идеям партнера-букмекера. Судя по вашей реакции, вам смешно.

– Это правда смешно. Уже много раз комментировали – и руководство РФС, и сам Валерий Георгиевич, что это его инициатива, его решение, которое мотивировано спортивными достижениями Артема.

Наверное – возможностью поставить ему этот рекорд. Это точно не было продиктовано РФС, не говоря уже о внешних партнерах.

– Но ведь что получилось – матч с командой уровня Гренады стал привлекательным, в том числе и благодаря вызову Артема, а также после громкой пресс-конференции перед игрой. То есть вывеска Карпин-Дзюба сразу взвинтила интерес к событию и стала выгодна в том числе и партнеру-букмекеру.

– Это выгодно в первую очередь РФС. Потому что это привлекает внимание к матчам. Когда нам стало известно о вызове Дзюбы, мы, мягко говоря, не расстроились.

Это хороший инфоповод, медийка, и кроме того, правильно по-человечески – Валерий Георгиевич дает Артему возможность установить рекорд.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Акрон Дзюба Артем Карпин Валерий
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