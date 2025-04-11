Юран высказался о безголевой серии Угальде

Сергей Юран оценил серию форварда «Спартака» Манфреда Угальде без забитых мячей.

У костариканца нет голов со 2 марта.

Сухая серия длится 4 матча.

Несмотря на это, Угальде остается лучшим бомбардиром этого сезона РПЛ с 16 мячами.

«Когда Угальде на поле, он забивает. Сейчас у него может быть микротравма, чувствует себя плохо, решили поберечь.

Чтобы понимать, почему не играет стабильно, не забивает, надо внутри команды находиться.

Да и не может он в каждой игре забивать. Даже Роналду с Месси каждую игру не забивали», – сказал Юран.