Юран высказался о безголевой серии Угальде

Сергей Юран оценил серию форварда «Спартака» Манфреда Угальде без забитых мячей.
- У костариканца нет голов со 2 марта.
- Сухая серия длится 4 матча.
- Несмотря на это, Угальде остается лучшим бомбардиром этого сезона РПЛ с 16 мячами.
«Когда Угальде на поле, он забивает. Сейчас у него может быть микротравма, чувствует себя плохо, решили поберечь.
Чтобы понимать, почему не играет стабильно, не забивает, надо внутри команды находиться.
Да и не может он в каждой игре забивать. Даже Роналду с Месси каждую игру не забивали», – сказал Юран.
Источник: Legalbet