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Юран высказался о безголевой серии Угальде

Сегодня, 18:57
1

Сергей Юран оценил серию форварда «Спартака» Манфреда Угальде без забитых мячей.

  • У костариканца нет голов со 2 марта.
  • Сухая серия длится 4 матча.
  • Несмотря на это, Угальде остается лучшим бомбардиром этого сезона РПЛ с 16 мячами.

«Когда Угальде на поле, он забивает. Сейчас у него может быть микротравма, чувствует себя плохо, решили поберечь.

Чтобы понимать, почему не играет стабильно, не забивает, надо внутри команды находиться.

Да и не может он в каждой игре забивать. Даже Роналду с Месси каждую игру не забивали», – сказал Юран.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред Юран Сергей
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Тинез Розоп
1744387486
Сегодня забьёт…
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