Пономарев: «Семак разрушил систему, когда пригласил этого лося в «Зенит»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает Александра Соболева причиной игровых проблем «Зенита».

«Мне очень нравятся иностранцы у Сережи Семака в «Зените». Но я не понимаю Соболева. На каких качествах ему играть?

Стартовой и дистанционной скорости нет. Играть, как на столба? Это же совсем другая система игры. Сережа Семак разрушил систему, когда пригласил этого лося в «Зенит»!

У него же ребята в команде юркие, умненькие, пластичные, хорошо двигаются, открываются. А этот Соболев – нет. Он стоит, ждeт, когда к нему передача придeт. Вот эта вся его игра.

Думаю, он сядет в глубокий запас. Помяните моe слово, он не выберется из запаса. Ну не для Питера он. Им будут недовольны, а ему будет непросто. Он не берeт игру на себя, не может мяч протащить, у него нет дриблинга.

Да, лось здоровый. Потом он уйдeт из Питера, перейдeт в команду второй десятки. Это в лучшем случае. В какой-нибудь «Ахмат» Соболев может перейти. Никому он не нужен будет!

Это футболист, который не решает исходы матчей, он не ведeт за собой, у него нет лидерских качеств», – заявил Пономарeв.