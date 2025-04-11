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  • Пономарев: «Семак разрушил систему, когда пригласил этого лося в «Зенит»

Пономарев: «Семак разрушил систему, когда пригласил этого лося в «Зенит»

Сегодня, 18:18
6

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает Александра Соболева причиной игровых проблем «Зенита».

«Мне очень нравятся иностранцы у Сережи Семака в «Зените». Но я не понимаю Соболева. На каких качествах ему играть?

Стартовой и дистанционной скорости нет. Играть, как на столба? Это же совсем другая система игры. Сережа Семак разрушил систему, когда пригласил этого лося в «Зенит»!

У него же ребята в команде юркие, умненькие, пластичные, хорошо двигаются, открываются. А этот Соболев – нет. Он стоит, ждeт, когда к нему передача придeт. Вот эта вся его игра.

Думаю, он сядет в глубокий запас. Помяните моe слово, он не выберется из запаса. Ну не для Питера он. Им будут недовольны, а ему будет непросто. Он не берeт игру на себя, не может мяч протащить, у него нет дриблинга.

Да, лось здоровый. Потом он уйдeт из Питера, перейдeт в команду второй десятки. Это в лучшем случае. В какой-нибудь «Ахмат» Соболев может перейти. Никому он не нужен будет!

Это футболист, который не решает исходы матчей, он не ведeт за собой, у него нет лидерских качеств», – заявил Пономарeв.

  • «Зенит» купил Соболева в августе у «Спартака» за 10 млн евро.
  • Форвард только на прошлой неделе впервые забил за петербургскую команду в РПЛ.
  • Ему понадобилось 16 матчей на дебютный гол в чемпионате.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семак Сергей Пономарев Владимир
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Комментарии (6)
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АлексМак
1744385592
точно
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Интерес
1744385842
Праль-на,пусть "Зенит" продолжает играть в нынешний "дыр-дыр" поперёк поля,и поменьше угроз воротам,главное-индивидуальная самопрезентация.
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Дубина
1744385908
Да там все лоси и олени))) Одни бразилы отдыхают бухают курят)))
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FCSpartakM
1744386656
Отборный бред. Будто ему нравилась игра зенита год назад.
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Цугундeр
1744386805
Нравятся мне новые таблетки Пономарёва..
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партизан84
1744386891
Один лось тянул вашу команду на себе несколько сезонов, хотя тоже не сразу пришёлся ко двору. Может дело не в лосях, а в смотрителе зоопарка?
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