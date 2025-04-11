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  • Орлов ответил, будет ли он комментировать матч «Зенит» – «Краснодар»

Орлов ответил, будет ли он комментировать матч «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 17:07
10

Геннадий Орлов рассказал, приглашали ли его прокомментировать центральную игру 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

  • Ранее «Матч ТВ» сообщил, что в Петербурге будут работать Михаил Крестинин и Павел Богданов.
  • Орлов комментировал вместе с Богдановым и Крестининым встречу «Зенита» и «Рубина» (4:0).

«Нет, я не буду комментировать матч «Зенит» – «Краснодар», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Орлов Геннадий
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Комментарии (10)
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АЛЕКС 58
1744381125
Не хватало только восторженных воплей,и историй о клубе
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bratskij
1744381142
Козлина конченная.
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kozhinka
1744383110
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Sany-116
1744383117
Слава богу
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СильныйМозг
1744383408
Было бы прикольно. Смотришь футбол, и при этом болельщиков Спартака, ещё и плющит. :)))
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Иван Петров 1986
1744385135
Ну и слава Богу.
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...уефан
1744385871
...идите, Геннадий, в ближайший караоке-бар, пусть там Вас под трансляцию слушают болелы питерские...
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Цугундeр
1744386346
Сказал же дед, что это была разовая акция, к юбилею.. Нет , мля., надо из этого скомканную бумажку соорудить..
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