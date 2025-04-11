Орлов ответил, будет ли он комментировать матч «Зенит» – «Краснодар»

Геннадий Орлов рассказал, приглашали ли его прокомментировать центральную игру 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что в Петербурге будут работать Михаил Крестинин и Павел Богданов.

Орлов комментировал вместе с Богдановым и Крестининым встречу «Зенита» и «Рубина» (4:0).

«Нет, я не буду комментировать матч «Зенит» – «Краснодар», – сказал Орлов.