Тренер вратарей ЦСКА сожалеет, что Акинфеев не поиграл в Европе

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о том, что Игорь Акинфеев всю карьеру провел в армейском клубе.

– Вам жаль, что Акинфеев в Европе не поиграл?

– Честно говоря, с одной стороны, да. А с другой – Игорь знал, как лучше устроить себе карьеру, жизнь.

Это рассудительный, умный человек, преданный своему клубу. Далеко не каждый так патриотичен, это все менее свойственно футболистам.

– ЦСКА с Акинфеевым повезло. Мне обидно, потому что, блеснув в Европе, Игорь мог бы стать одним из лучших вратарей мира.

– И стал бы. Согласен с тобой. Он и есть вратарь мирового уровня. Но есть такое выражение: «Никогда не жалей о том, чего могло быть, но никогда не произошло. Значит, так было угодно богу».