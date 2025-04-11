Тренер вратарей ЦСКА сожалеет, что Акинфеев не поиграл в Европе

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о том, что Игорь Акинфеев всю карьеру провел в армейском клубе.
– Вам жаль, что Акинфеев в Европе не поиграл?
– Честно говоря, с одной стороны, да. А с другой – Игорь знал, как лучше устроить себе карьеру, жизнь.
Это рассудительный, умный человек, преданный своему клубу. Далеко не каждый так патриотичен, это все менее свойственно футболистам.
– ЦСКА с Акинфеевым повезло. Мне обидно, потому что, блеснув в Европе, Игорь мог бы стать одним из лучших вратарей мира.
– И стал бы. Согласен с тобой. Он и есть вратарь мирового уровня. Но есть такое выражение: «Никогда не жалей о том, чего могло быть, но никогда не произошло. Значит, так было угодно богу».
- Во вторник Акинфееву исполнилось 39 лет.
- На прошлой неделе голкипер провел 900-й матч в карьере.
- Он дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
Источник: Sport24