Тренер вратарей ЦСКА назвал лучших голкиперов РПЛ

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко ответил, каких голкиперов он считает сильнейшими в чемпионате России прямо сейчас.

– Кто сейчас лучший вратарь России?

– Давай только без Игоря [Акинфеева], ладно? Для меня он всегда был лучшим и остается им.

– Понимаю.

– Агкацев очень неплохо выглядит, про Максименко мы говорили. Они на сегодня выделяются.

Еще не закончил Беленов – вот он мне всегда нравился, признаюсь. Классический вратарь.

А с Николичем мы часто вспоминаем Худякова, начинавшего при Марко в «Локомотиве».