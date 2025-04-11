Тренер вратарей ЦСКА назвал лучших голкиперов РПЛ

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко ответил, каких голкиперов он считает сильнейшими в чемпионате России прямо сейчас.
– Кто сейчас лучший вратарь России?
– Давай только без Игоря [Акинфеева], ладно? Для меня он всегда был лучшим и остается им.
– Понимаю.
– Агкацев очень неплохо выглядит, про Максименко мы говорили. Они на сегодня выделяются.
Еще не закончил Беленов – вот он мне всегда нравился, признаюсь. Классический вратарь.
А с Николичем мы часто вспоминаем Худякова, начинавшего при Марко в «Локомотиве».
Источник: Sport24