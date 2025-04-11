Тренер вратарей ЦСКА ответил, кого видит преемником Акинфеева

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко назвал голкипера, который должен в будущем заменить Игоря Акинфеева в составе армейцев.

– Тороп получил уникальный опыт – рос рядом с Акинфеевым. А что он мог не добрать в связи с этим?

- Начну с плюсов. Он в лучшей команде России. Он тренируется с самым лучшим вратарем России. Да, практика у него пока не слишком большая, но достаточная.

И еще: не все так уникальны, как Игорь. Начал в 17 лет и до сих пор остается в деле. А ему под сорок!

– Как за ваши четыре года в ЦСКА изменился Тороп?

– Понятно, прибавил. Но, в чем именно, говорить не хочу. Сейчас в адрес Торопа много хвалебных эпитетов.

– Слишком много?

– Да нет, Славка очень скромный парень. Порой ему это даже мешает на поле. Мы с Игорем часто про это говорим. Думаю, скромность у Славы идет от воспитания.

– Как эта черта мешает Торопу?

– Слава по-прежнему в стадии обретения уверенности, наглости. Она приходит с матчами. Вроде Тороп немало игр провел на Кубок – но, бывает, тушуется.

– В 21 год это нормально?

– Славка активно меняется. Это происходит по-разному – например, до этого в Кубке он выигрывал серию с «Пари НН» и отразил пенальти от Даку, а на зимнем турнире в Абу-Даби не взял ни одного удара «Зенита». Пройдет еще один этап – повзрослеет.

И когда для Славки настанет момент стать основным в ЦСКА, – а он настанет, абсолютно уверен, – он будет к этому готов.