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Тренер вратарей ЦСКА ответил, кого видит преемником Акинфеева

Сегодня, 01:15
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Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко назвал голкипера, который должен в будущем заменить Игоря Акинфеева в составе армейцев.

Тороп получил уникальный опыт – рос рядом с Акинфеевым. А что он мог не добрать в связи с этим?

- Начну с плюсов. Он в лучшей команде России. Он тренируется с самым лучшим вратарем России. Да, практика у него пока не слишком большая, но достаточная.

И еще: не все так уникальны, как Игорь. Начал в 17 лет и до сих пор остается в деле. А ему под сорок!

Как за ваши четыре года в ЦСКА изменился Тороп?

– Понятно, прибавил. Но, в чем именно, говорить не хочу. Сейчас в адрес Торопа много хвалебных эпитетов.

– Слишком много?

– Да нет, Славка очень скромный парень. Порой ему это даже мешает на поле. Мы с Игорем часто про это говорим. Думаю, скромность у Славы идет от воспитания.

Как эта черта мешает Торопу?

– Слава по-прежнему в стадии обретения уверенности, наглости. Она приходит с матчами. Вроде Тороп немало игр провел на Кубок – но, бывает, тушуется.

– В 21 год это нормально?

– Славка активно меняется. Это происходит по-разному – например, до этого в Кубке он выигрывал серию с «Пари НН» и отразил пенальти от Даку, а на зимнем турнире в Абу-Даби не взял ни одного удара «Зенита». Пройдет еще один этап – повзрослеет.

И когда для Славки настанет момент стать основным в ЦСКА, – а он настанет, абсолютно уверен, – он будет к этому готов.

  • 21-летний Тороп – воспитанник ЦСКА.
  • Он провел 37 матчей за главную команду и пропустил 22 гола.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Крамаренко Дмитрий Тороп Владислав
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Комментарии (2)
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Mirak92
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Да Игорь довы... ся, что Тороп стухнет на лавке. Давно менять надо! Эгоист Игорек
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