Реакция Мостового на пьяную вечеринку Вендела

Александр Мостовой прокомментировал скандал с участием полузащитника «Зенита» Вендела.
- Бразилец участвовал в вечеринке после ничьей с «Локомотивом» (1:1).
- Вендел и его друзья пили виски и курили.
- По окончании сезона хавбек перейдет в «Ботафого».
«У Вендела шикарная зарплата. Он много лет в «Зените», успел заработать кучу денег. Он отдыхает от жизни и правильно делает.
Какая разница, где его и с кем видели. Он в свободное время может делать все что хочет. Главное, чтобы он на поле пользу приносил.
А Вендел потом выходит и играет лучше всех. У нас половина получают бешеные деньги, выходят на поле, а их по 40 минут на поле не можешь найти.
Потом эти же люди в 30 лет карьеру заканчивают и все рассказывают. А ты статистику игрока потом поднимаешь и видишь, что за всю карьеру у человека 10 голов в чемпионате России», – сказал Мостовой.
Источник: «Спорт-Экспресс»