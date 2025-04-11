Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Краснодар РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Реакция Мостового на пьяную вечеринку Вендела

11 апреля, 16:08
12

Александр Мостовой прокомментировал скандал с участием полузащитника «Зенита» Вендела.

  • Бразилец участвовал в вечеринке после ничьей с «Локомотивом» (1:1).
  • Вендел и его друзья пили виски и курили.
  • По окончании сезона хавбек перейдет в «Ботафого».

«У Вендела шикарная зарплата. Он много лет в «Зените», успел заработать кучу денег. Он отдыхает от жизни и правильно делает.

Какая разница, где его и с кем видели. Он в свободное время может делать все что хочет. Главное, чтобы он на поле пользу приносил.

А Вендел потом выходит и играет лучше всех. У нас половина получают бешеные деньги, выходят на поле, а их по 40 минут на поле не можешь найти.

Потом эти же люди в 30 лет карьеру заканчивают и все рассказывают. А ты статистику игрока потом поднимаешь и видишь, что за всю карьеру у человека 10 голов в чемпионате России», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Краснодар» 1
Мостовой оценил тактику ЦСКА 7
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо» 18
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1744377893
Мясные сразу забыли, что Глушаков в баню водил на свидание всех игроков Спартака и дрючил их там. То есть это нормально, а Вендель бухнул, это плохо? Лучше уж бухнуть, чем быть выдрюченным.
Ответить
АЛЕКС 58
1744377896
Так с Локо Вендела и не видно было,даже птица жаловалась.
Ответить
Spartak_forv@
1744377946
Каждый тусит как хочет.Один в доту наяривает,другой с друзьями,третий просто наяривает-дело их,но все эти мелочи обязательно сложаться в итоговый результат
Ответить
Спартачище
1744378498
Бамжи такие жалкие терпилы Уголек им откровенно харкает в немытые рожи Но болотный фонад будет послушно стоять на коленях
Ответить
АлексМак
1744379239
А где скандал? Это писаки раздули. Вообще никаких проблем,- пусть делает, что хочет, ибо главное- больше пользы на поле. Поэтому Мостовой прав.
Ответить
NewLife
1744383333
Браво, Саня.
Ответить
Интерес
1744383835
Как поётся в русской частушке(в вариации для гастарбайтеров): "Эх,пить будем и гулять будем,а закончим контракт-продлевать будем!".
Ответить
DMитрий
1744384045
Надо Мостовому ещё было добавить, что культура бухания и веселья у Маркуса тоже на профессиональной высоте, т.к. в тот день не пострадало ни одного кафе, стулья были целы, а все Пак джи хуны спокойно спали.
Ответить
vodomut
1744385610
мостовой каждой бочке затычка,достал хохотун своими перлами!
Ответить
FWSPM
1744388438
тут прав без вопросов
Ответить
Главные новости
РПЛ. Дзюба принес «Акрону» победу над «Факелом» (1:0)
16:26
7
«Пора с этим балаганом заканчивать»: Смирнов призвал уволить двух тренеров из РПЛ
16:07
5
49-летний экс-игрок сборной России пробежит марафон в Якутии в -50
15:45
8
Овчинников дал совет «Зениту», как выбить «Краснодар» с 1-го места РПЛ
15:34
2
Генич отреагировал на «привет» от Пальцева после победы над «Спартаком»
15:27
3
Букмекеры фиксируют «прогруз» победы «Зенита» над «Краснодаром»
14:49
2
Умяров летом может уехать в Испанию или Италию
14:28
13
Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Краснодар»
14:22
1
В РПЛ обнаружили Роберто Карлоса «русского разлива»
13:58
1
Червиченко призвал не допустить чемпионство «Спартака»: «Не знаю, что может быть хуже»
13:11
29
Все новости
Все новости
Речь Семака перед матчем «Зенит» – «Краснодар»
16:49
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
16:26
Батраков прокомментировал поражение «Локомотива» от «Рубина»
16:16
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Краснодар»: 13 апреля
16:00
3
Акинфеев объяснил, почему не уехал в Европу
15:19
Букмекеры фиксируют «прогруз» победы «Зенита» над «Краснодаром»
14:49
1
ВидеоБезруков – о голе Шабанхаджая «Локомотиву»: «Пробежал как Месси»
14:40
Умяров летом может уехать в Испанию или Италию
14:28
13
Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Краснодар»
14:22
1
В РПЛ обнаружили Роберто Карлоса «русского разлива»
13:58
1
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Факел»: 13 апреля
13:29
Файзулин: «Если «Зенит» проиграет «Краснодару», то исход чемпионской гонки будет решен»
13:25
5
Червиченко призвал не допустить чемпионство «Спартака»: «Не знаю, что может быть хуже»
13:11
29
Защитник «Оренбурга» сломал лицевую кость в единоборстве с Виллианом Рошей
13:06
1
В «Ахмате» объяснили блэкаут во время матча РПЛ
12:56
1
Мама Пальцева из «Динамо Мх» – о победе над «Спартаком»: «Команда слабее может собраться и надрать жопу тем, кто сильнее»
12:43
6
ВидеоКруговой – о своей передаче в матче с «Оренбургом»: «С такого филигранного паса не забить было нереально»
12:28
3
Газизов: «Динамо Мх» переехало «Спартак»
12:16
10
Шумахов из «Динамо Мх»: «Мы отобрали у «Спартака» чемпионство»
12:00
5
Видео«Анжи» провел первый матч после возрождения
11:53
Промеса лишили бизнеса в России
11:26
10
Генич призвал «Спартак» болеть за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
11:15
30
Все билеты на матч «Зенит» – «Краснодар» проданы
11:05
3
Большинство болельщиков считают, что сегодня состоится главный матч в истории «Краснодара»
10:58
6
Испанский клуб поборется со «Спартаком» за Рожкова
10:47
5
Эксперт одним словом оценила результат 49-летнего Смертина в 252-километровом ультрамарафоне в Сахаре
10:38
3
ФотоВ «Пари НН» возмутились, что им не дали перебить пенальти на 99-й минуте матча с «Динамо»
10:18
4
Бубнов ответил, что сделают с Семаком в случае невыигрыша «Зенита» в матче с «Краснодаром»
10:11
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 