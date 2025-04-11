Реакция Мостового на пьяную вечеринку Вендела

Александр Мостовой прокомментировал скандал с участием полузащитника «Зенита» Вендела.

Бразилец участвовал в вечеринке после ничьей с «Локомотивом» (1:1).

Вендел и его друзья пили виски и курили.

По окончании сезона хавбек перейдет в «Ботафого».

«У Вендела шикарная зарплата. Он много лет в «Зените», успел заработать кучу денег. Он отдыхает от жизни и правильно делает.

Какая разница, где его и с кем видели. Он в свободное время может делать все что хочет. Главное, чтобы он на поле пользу приносил.

А Вендел потом выходит и играет лучше всех. У нас половина получают бешеные деньги, выходят на поле, а их по 40 минут на поле не можешь найти.

Потом эти же люди в 30 лет карьеру заканчивают и все рассказывают. А ты статистику игрока потом поднимаешь и видишь, что за всю карьеру у человека 10 голов в чемпионате России», – сказал Мостовой.