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  • Появилось видео вечеринки с Венделом после матча с «Локомотивом»

Появилось видео вечеринки с Венделом после матча с «Локомотивом»

Сегодня, 13:18
19

Журналист Иван Карпов опубликовал видео вечеринки с участием бразильского полузащитника «Зенита» Вендела после матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Друзья бразильца выложили видео, где прошлой ночью они пили [виски] Macallan, курили и кидали [снюс] за губу.

На фоне шел матч бразильской Серии А между «Виторией» и «Фламенго», который стартовал в 00:30 по московскому времени», – написал Карпов.

  • Вендел в игре с «Локомотивом» вышел в стартовом составе и провел полный матч.
  • По окончании сезона бразилец перейдет в «Ботафого».

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Вендел
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Комментарии (19)
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...уефан
1744024138
...ждёт дембеля)...
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Борис34684
1744024859
Бразилам нужны эмоции а не восстановления, Вагнер и с похмела по два закатывал.
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FWSPM
1744024871
ему давно похер это не новость
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R_a_i_n
1744025417
Это говорит о том, что нужно отпускать во время. Он давно уже хер положил.
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партизан84
1744025649
Да просто на стадионе были фаны из Воронежа, вот вендел и снимает стресс
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Everest13
1744026093
А че ему плакать что ли? Не он же виноват , что не выиграли эту встречу? А жизнь идет, надо тоже дух отводить... Вот если б зп лишили на месяц то тут точно можно было б смаркнуть))), но это из рода фантастики...
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Иван Петров 1986
1744026716
Да по..р ему ваш синит.
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ilich55
1744029510
Дешёвый монтаж и не более того.
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АЛЕКС 58
1744032981
Обезьяны все одинаковые. Промеска тоже из баров не вылезал,и коксом успевал приторговывать
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alp
1744033090
и чо? карпов, чтоли не бухает?
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