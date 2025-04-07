Появилось видео вечеринки с Венделом после матча с «Локомотивом»

Журналист Иван Карпов опубликовал видео вечеринки с участием бразильского полузащитника «Зенита» Вендела после матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Друзья бразильца выложили видео, где прошлой ночью они пили [виски] Macallan, курили и кидали [снюс] за губу.

На фоне шел матч бразильской Серии А между «Виторией» и «Фламенго», который стартовал в 00:30 по московскому времени», – написал Карпов.