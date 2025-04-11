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  • В махачкалинском «Динамо» отказались ругать игроков за поражение от «Спартака»

В махачкалинском «Динамо» отказались ругать игроков за поражение от «Спартака»

Сегодня, 12:28
10

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком».

«У махачкалинского «Динамо» самые лучшие ожидания от матча с такой сильной командой, как «Спартак». Всегда приятно проводить встречи в Москве, на прекрасном стадионе!

Конечно, хочется, чтобы наша команда показала все свои возможности в предстоящей игре. И самое главное, чтобы наши игроки проявили профессионализм. И надо сказать, что на протяжении всего этого сезона они ни разу не давали усомниться в своем серьезном отношении к делу.

Мы не будем ругать футболистов махачкалинского «Динамо», если они не наберут очки в матче со «Спартаком». Хотя, конечно, всем и всегда хочется побеждать вне зависимости от соперника. Но в первую очередь давайте говорить о качестве футбола. Хочется надеяться, что игра будет высокого уровня, которая принесет удовольствие болельщикам.

Говорить о том, что махачкалинское «Динамо» гарантировано не вылетит в Первую лигу, нельзя. Впереди еще семь матчей, поэтому случится может все, что угодно. При этом, нет никаких сомнений, что наша команда приложит в оставшихся встречах максимум усилий для того, чтобы выполнить задачу по сохранению прописки в РПЛ», – сказал Гаджиев.

  • Матч «Спартак» – «Динамо Мх» пройдет сегодня и начнется в 19:30 мск.
  • Махачкалинский клуб занимает 10-е место в РПЛ с 24 очками после 23 туров. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 4 очка, от зоны вылета – 9 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Гаджиев Гаджи
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Комментарии (10)
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ivany4
1744364207
Как то мягко постелил Гаджиев соломку. Сейчас прибегут плаксы с расшатанной психикой, и загодя начнут писать подметные письма в ЭСК РФС. Да еще договорятся до того, что Спартак уже занес махачкалинцам.))
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NewLife
1744364564
Только не надо применять ваше коронное костоломство, пожалуйста.
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яцык
1744365777
А что они уже досрочно проигрывают?
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andr45
1744366973
Интересно, кому на этот раз будут ломать ноги или за кого заплатили «доброжелатели»?
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...уефан
1744367403
...они уже сыграли, что пора уже, кого-то ругать?...
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Янвapь 62
1744369891
Сегодня опять поросячий ВАР под микроскопом будет скрупулёзно выискивать КК для Махачкалы за "ужасный" удар в неопорную ногу очередного свиноартиста с погорелого театра ? Свини даже не стесняются заранее публиковать такие пердимонокли - купили уже и Дагестан с потрохами
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