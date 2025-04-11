В махачкалинском «Динамо» отказались ругать игроков за поражение от «Спартака»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком».

«У махачкалинского «Динамо» самые лучшие ожидания от матча с такой сильной командой, как «Спартак». Всегда приятно проводить встречи в Москве, на прекрасном стадионе!

Конечно, хочется, чтобы наша команда показала все свои возможности в предстоящей игре. И самое главное, чтобы наши игроки проявили профессионализм. И надо сказать, что на протяжении всего этого сезона они ни разу не давали усомниться в своем серьезном отношении к делу.

Мы не будем ругать футболистов махачкалинского «Динамо», если они не наберут очки в матче со «Спартаком». Хотя, конечно, всем и всегда хочется побеждать вне зависимости от соперника. Но в первую очередь давайте говорить о качестве футбола. Хочется надеяться, что игра будет высокого уровня, которая принесет удовольствие болельщикам.

Говорить о том, что махачкалинское «Динамо» гарантировано не вылетит в Первую лигу, нельзя. Впереди еще семь матчей, поэтому случится может все, что угодно. При этом, нет никаких сомнений, что наша команда приложит в оставшихся встречах максимум усилий для того, чтобы выполнить задачу по сохранению прописки в РПЛ», – сказал Гаджиев.