Семак ответил, как на Соболева повлиял дебютный гол за «Зенит» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о завершении безголевой серии нападающего Александра Соболева в чемпионате России.

Форвард забил «Локомотиву» (1:1).

Он отличился через 2 минуты после выхода на замену.

Соболеву понадобилось 16 матчей РПЛ на 1-е результативное действие за «Зенит».

Игрок пришел в августе из «Спартака».

– Соболев забил в матче с «Локомотивом» важный гол. Как думаете, насколько это придаст ему мотивации в последних матчах, в частности с «Краснодаром»?

– Я думаю, что придаст, безусловно, гора с плеч для него, на мой взгляд. Многие говорили, писали, и, конечно, сложно ему абстрагироваться от той информации, которая присутствовала.

Забил важный мяч, я думаю, сейчас психологически ему, конечно, должно быть легче.