Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Семак ответил, как на Соболева повлиял дебютный гол за «Зенит» в РПЛ

Семак ответил, как на Соболева повлиял дебютный гол за «Зенит» в РПЛ

Сегодня, 15:23
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о завершении безголевой серии нападающего Александра Соболева в чемпионате России.

  • Форвард забил «Локомотиву» (1:1).
  • Он отличился через 2 минуты после выхода на замену.
  • Соболеву понадобилось 16 матчей РПЛ на 1-е результативное действие за «Зенит».
  • Игрок пришел в августе из «Спартака».

– Соболев забил в матче с «Локомотивом» важный гол. Как думаете, насколько это придаст ему мотивации в последних матчах, в частности с «Краснодаром»?

– Я думаю, что придаст, безусловно, гора с плеч для него, на мой взгляд. Многие говорили, писали, и, конечно, сложно ему абстрагироваться от той информации, которая присутствовала.

Забил важный мяч, я думаю, сейчас психологически ему, конечно, должно быть легче.

Еще по теме:
Семак отреагировал на видео вечеринки с Венделом 13
Семак сказал, чего не хватает атаке «Зенита» после ухода Клаудиньо 10
Газзаев: «Семак владеет искусством добывать титулы» 9
Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
партизан84
1744288167
у него гора с плеч,санек на радостях у смолова почти все скины для КС скупил и потом всю ночь "сына в школу собирал")))
Ответить
Spartak_forv@
1744294735
У Соболева гора с плеч упала,поэтому до конца сезона он окончательно будет делать упор на доту
Ответить
Главные новости
Канчельскис – о Соболеве: «Один гол – это не нападающий»
17:45
«Локомотиву» предложили экс-защитника «Спартака»
16:44
1
КДК РФС вынес наказание для Сутормина за удаление в матче со «Спартаком»
16:29
12
Энрике объяснил, почему взял Хвичу в «ПСЖ»: «Мы хотели подписать его с тех пор, как я пришел»
16:04
1
ФотоТотти подарили футболку «Спартака»
15:56
9
«Локомотив» не будет продлевать контракт с игроком, купленным за 5,5 миллиона евро
15:48
3
Суперкомпьютер обновил шансы четвертьфиналистов ЛЧ на победу в турнире
15:33
1
Семак ответил, как на Соболева повлиял дебютный гол за «Зенит» в РПЛ
15:23
2
Роналду основал киностудию
15:09
3
Бубнов: «Мостовой сильнее Черчесова как тренер»
14:56
18
Все новости
Все новости
«Локомотив» наказали за кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
17:54
Губерниев высказался о матче «Зенит» – «Краснодар»
17:25
2
Мостовой готов возглавить команду Инстасамки: «За деньги – да!»
16:11
5
«Локомотив» не будет продлевать контракт с игроком, купленным за 5,5 миллиона евро
15:48
3
Семак ответил, как на Соболева повлиял дебютный гол за «Зенит» в РПЛ
15:23
2
Бубнов: «Мостовой сильнее Черчесова как тренер»
14:56
18
Российская порнозвезда Luxury Girl назвала самого сексуального футболиста
14:25
17
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
14:02
2
Семак отреагировал на видео вечеринки с Венделом
13:23
13
Семак сказал, чего не хватает атаке «Зенита» после ухода Клаудиньо
13:05
10
Экс-тренер сборной России сказал, cмог бы Акинфеев стать легендой в европейском клубе
12:51
ФотоОбъявлены судьи на матчи 24-го тура РПЛ
12:40
21
Бышовец: «Может, этот гол Соболева – случайность»
11:57
1
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера марта
11:43
1
Комличенко – о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Если им будут помогать, значит, все будет хорошо»
11:28
19
Тюкавин объявил о желании побить рекорды Дзюбы
11:20
5
Стало известно, какую сумму Смолов получил за распродажу инвентаря в Counter-Strike
11:10
1
Бывший игрок сборной России объяснил, почему поехал добровольцем в зону СВО
11:00
1
Полиция проверит заявление избитого в бане футболиста «Пари НН»
10:52
«Матч ТВ» изменил программу на выходные: вместо трех игр РПЛ покажут две
10:48
5
Газзаев: «Семак владеет искусством добывать титулы»
10:35
9
Дзюбу проверили на допинг после установки рекордов
10:29
10
Тюкавин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
10:14
1
Таранов: «Сергеев усилил бы ЦСКА, сейчас он однозначно сильнее Соболева»
09:51
2
Радимов назвал игрока «Зенита», который может стать лучшим в России
09:26
8
Мостовой раскрыл содержание разговора с Тотти в Москве
09:02
2
Где смотреть матч «Спартак» – «Динамо» Мх: во сколько прямая трансляция: 11 апреля 2025
08:45
1
Черевченко оценил перспективы Шалимова спасти «Факел» от вылета из РПЛ
Вчера, 23:45
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 