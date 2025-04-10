Российская порнозвезда Luxury Girl назвала самого сексуального футболиста

Полина Марченко, более известная под псевдонимом Luxury Girl, поучаствовала в блиц-опросе.
В частности, российскую порнозвезду спросили, кого она считает самым сексуальным футболистом.
– Артем Дзюба или Александр Овечкин?
– Это сложно! Давайте так: я из Петербурга, а Дзюба был в «Зените». Поэтому я за Артема.
– Артем Дзюба или Криштиану Роналду?
– Дзюба.
– Почему?
– Россия.
– Самый сексуальный футболист?
– По вечеру на Премии РБ будто Франческо Тотти. Но я не буду себе изменять – Дзюба.
Источник: «РБ Спорт»