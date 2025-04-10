Российская порнозвезда Luxury Girl назвала самого сексуального футболиста

Полина Марченко, более известная под псевдонимом Luxury Girl, поучаствовала в блиц-опросе.

В частности, российскую порнозвезду спросили, кого она считает самым сексуальным футболистом.

– Артем Дзюба или Александр Овечкин?

– Это сложно! Давайте так: я из Петербурга, а Дзюба был в «Зените». Поэтому я за Артема.

– Артем Дзюба или Криштиану Роналду?

– Дзюба.

– Почему?

– Россия.

– Самый сексуальный футболист?

– По вечеру на Премии РБ будто Франческо Тотти. Но я не буду себе изменять – Дзюба.