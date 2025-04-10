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  • Семак сказал, чего не хватает атаке «Зенита» после ухода Клаудиньо

Семак сказал, чего не хватает атаке «Зенита» после ухода Клаудиньо

Сегодня, 13:05
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» сказал, что атакующей группе петербургской команды не хватает стабильности.

– Что будет самым важным в предстоящем матче? Есть ощущение, что вы находитесь в поиске состава и схемы?

– Не думаю, что у нас идет поиск новой схемы. Кому‑то не хватает стабильности. В двух последних матчах мы много владели мячом, но с «Локомотивом» не хватало последней передачи и остроты. В обороне у нас все стабильно, в атаке этого не хватает. Над этим будем работать.

– Насколько опыт прошлого сезона позволяет спокойно работать, находясь не на первом месте?

– Мы и в других сезонах находились не только на первой строчке. Панических настроений нет, рецепт один – надо работать. Ребята хорошо работают. Мы никого не превосходим и не уступаем – значение играют мелочи. Мы допускаем, к сожалению, больше ошибок в этом сезоне, в том числе грубых. Надо их исправлять, что мы и делаем.

– Нет ощущения, что вам после ухода Клаудиньо не хватает креативного игрока?

– Хотели взять игрока на его позицию. Креативные игроки нужны всем – уберите того или иного такого футболиста в любой команде, и эта потеря будет ощутимой. Сейчас нам нужно перестраиваться, что мы и делаем. Не хватает в атакующей группе стабильности.

  • Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 13 апреля и начнется в 17:00 мск.
  • «Зенит» занимает 3-е место в РПЛ с 47 очками после 23 туров. У лидирующего «Краснодара» на счету 52 очка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Семак Сергей
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Комментарии (7)
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АЛЕКС 58
1744280166
Да зажрались вы в Зените! У вас лавочники получают больше чем игроки основы в других клубах.
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АЛЕКС 58
1744280479
Толкового тренера не хватает.
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ilich55
1744280544
Серёжа, не гони пургу. После ухода Клаудиньо центр поля отдан сопернику. Опорника нет. Отсюда и пасы поперёк и назад. Учитывая, что и либеро как такового нет, а по сему культивируется зонная оборона - получаются провалы. Барриос не успевает, выглядит уставшим. Мантуан долго так не протянет. Охота за ним конкретная.
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spartak_88
1744281852
Пораздавали гражданства, а те плюнули им в лицо) щас ещё штук пять выдадут, чтоб лимит обойти
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Странник 09
1744285120
Не хватает атаке тренера Станковича
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