Семак сказал, чего не хватает атаке «Зенита» после ухода Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» сказал, что атакующей группе петербургской команды не хватает стабильности.

– Что будет самым важным в предстоящем матче? Есть ощущение, что вы находитесь в поиске состава и схемы?

– Не думаю, что у нас идет поиск новой схемы. Кому‑то не хватает стабильности. В двух последних матчах мы много владели мячом, но с «Локомотивом» не хватало последней передачи и остроты. В обороне у нас все стабильно, в атаке этого не хватает. Над этим будем работать.

– Насколько опыт прошлого сезона позволяет спокойно работать, находясь не на первом месте?

– Мы и в других сезонах находились не только на первой строчке. Панических настроений нет, рецепт один – надо работать. Ребята хорошо работают. Мы никого не превосходим и не уступаем – значение играют мелочи. Мы допускаем, к сожалению, больше ошибок в этом сезоне, в том числе грубых. Надо их исправлять, что мы и делаем.

– Нет ощущения, что вам после ухода Клаудиньо не хватает креативного игрока?

– Хотели взять игрока на его позицию. Креативные игроки нужны всем – уберите того или иного такого футболиста в любой команде, и эта потеря будет ощутимой. Сейчас нам нужно перестраиваться, что мы и делаем. Не хватает в атакующей группе стабильности.