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Тюкавин объявил о желании побить рекорды Дзюбы

Сегодня, 11:20
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сказал, что постарается побить бомбардирскме рекорды форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

– Очень многие называют тебя футболистом, который в будущем может побить рекорд Артема Дзюбы. Как ты к этому относишься?

– Спасибо тем, кто так говорит, очень лестно. Видел, мне присылали, что многие в меня верят. Особенно сейчас, когда у меня травма, это добавляет положительных эмоций и настроения.

Когда восстановлюсь, буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Артема. Но прямо цели такой нет, главное – восстановиться, и чтобы колено не беспокоило.

  • В марте 36-летний Дзюба забил рекордный 31-й гол за сборную России. Он также стал рекордсменом по числу голов среди российских игроков. На его счету 236 мячей.
  • 22-летний Тюкавин провел за бело-голубых в этом сезоне 22 игры, забил 8 голов, сделал 3 передачи. Из-за травмы форвард больше не выйдет на поле в этом сезоне.
  • На счету Тюкавина 48 голов за «Динамо», 1 – за сборную России и 6 – за «Динамо-2» во Второй лиге.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Дзюба Артем Тюкавин Константин
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Комментарии (3)
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Snek
1744275701
Это надо ещё пол года с папуасами играть
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Veron_HS
1744278506
подрочить два раза в прямом эфире????
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В "Спартаке" играют прост
1744284148
По рукоблудству и (A)(Н)(*)(A)(Л)олизанию сто процентов побьёт...валет
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