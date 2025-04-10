Тюкавин объявил о желании побить рекорды Дзюбы

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сказал, что постарается побить бомбардирскме рекорды форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
– Очень многие называют тебя футболистом, который в будущем может побить рекорд Артема Дзюбы. Как ты к этому относишься?
– Спасибо тем, кто так говорит, очень лестно. Видел, мне присылали, что многие в меня верят. Особенно сейчас, когда у меня травма, это добавляет положительных эмоций и настроения.
Когда восстановлюсь, буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Артема. Но прямо цели такой нет, главное – восстановиться, и чтобы колено не беспокоило.
- В марте 36-летний Дзюба забил рекордный 31-й гол за сборную России. Он также стал рекордсменом по числу голов среди российских игроков. На его счету 236 мячей.
- 22-летний Тюкавин провел за бело-голубых в этом сезоне 22 игры, забил 8 голов, сделал 3 передачи. Из-за травмы форвард больше не выйдет на поле в этом сезоне.
- На счету Тюкавина 48 голов за «Динамо», 1 – за сборную России и 6 – за «Динамо-2» во Второй лиге.
Источник: «Матч ТВ»