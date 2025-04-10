Тюкавин объявил о желании побить рекорды Дзюбы

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сказал, что постарается побить бомбардирскме рекорды форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

– Очень многие называют тебя футболистом, который в будущем может побить рекорд Артема Дзюбы. Как ты к этому относишься?

– Спасибо тем, кто так говорит, очень лестно. Видел, мне присылали, что многие в меня верят. Особенно сейчас, когда у меня травма, это добавляет положительных эмоций и настроения.

Когда восстановлюсь, буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Артема. Но прямо цели такой нет, главное – восстановиться, и чтобы колено не беспокоило.