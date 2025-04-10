Радимов назвал игрока «Зенита», который может стать лучшим в России

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов оценил новичка петербургского клуба Луиса Энрике.
«Я думал, что процесс адаптации будет более долгим. Этот пазл постепенно складывается. Левая нога у него феноменальная, очень хорошо вращает голеностоп. Поэтому его действия в атаке для защитников практически непредсказуемы. Он может завершить сам – как это было со «Спартаком». Так и раздавать удобные передачи для партнерам.
Это очень разнообразный футболист. Думаю, что в России нет игрока, который так бы владел мячом. У него есть все данные, чтобы стать лучшим футболистом страны, но для этого нужно пройти огромный процесс адапатации», – сказал Радимов.
- «Зенит» приобрел Луиса Энрике у «Ботафого» 20 января за 33 миллиона евро.
- 24-летний вингер провел за российскийй клуб 5 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
Источник: «Матч ТВ»