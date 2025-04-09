Сборная Ирана – о матче с Россией: «Приедут все наши звезды»

В Федерации футбола Ирана высказались о предстоящем матче с Россией.
«Матч точно пройдет 6 октября в России, и в ближайшее время российская сторона подпишет со своей стороны соглашение. Мы ждем. Игра, скорее всего, будет организована в Москве, выбирается стадион.
Возможно, что этот матч пройдет в «Лужниках»? Такая вероятность существует.
Еще хотелось бы отметить, что матч с Россией для Ирана важен с точки зрения подготовки к ЧМ, поэтому приедут все наши звезды, выступающие в европейских чемпионатах. С Россией сыграет наша главная сборная», – сообщили в Федерации футбола Ирана.
- Иран уже отобрался на ЧМ-2026.
- На ЧМ-2022 команда не вышла из группы.
- Самый дорогой игрок Ирана – Сердар Азмун (7,5 миллиона евро).
Источник: Sport24