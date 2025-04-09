«Ощущение, что полторы недели не тренировались, а кальяны курили»: Быстров – об игре команды РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил игру «Химок» против «Динамо Мх» (1:4) в 23-м туре РПЛ.

«То, как выглядели «Химки» в Махачкале, – это ужас. Ощущение, что эти полторы недели «Химки» не тренировались, а сидели кальяны курили. «Крылья», несмотря на крупное поражение в Махачкале, не так убого смотрелись, как «Химки», они просто не играли.

Один там бегает 25-й номер (Александр Филин), мячи только вытаскивает из ворот. Ему надо накрывать, а он отходит», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, футбол!».