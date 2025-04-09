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  • «Ощущение, что полторы недели не тренировались, а кальяны курили»: Быстров – об игре команды РПЛ

«Ощущение, что полторы недели не тренировались, а кальяны курили»: Быстров – об игре команды РПЛ

Сегодня, 17:14
2

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил игру «Химок» против «Динамо Мх» (1:4) в 23-м туре РПЛ.

«То, как выглядели «Химки» в Махачкале, – это ужас. Ощущение, что эти полторы недели «Химки» не тренировались, а сидели кальяны курили. «Крылья», несмотря на крупное поражение в Махачкале, не так убого смотрелись, как «Химки», они просто не играли.

Один там бегает 25-й номер (Александр Филин), мячи только вытаскивает из ворот. Ему надо накрывать, а он отходит», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, футбол!».

  • «Химки» идут в РПЛ 12-ми.
  • Ближайший соперник – «Крылья Советов» (13 апреля).
  • В «Химках» есть задержки по зарплате.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Быстров Владимир
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Комментарии (2)
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В "Спартаке" играют прост
1744208313
...еще и водку с мартышкой питерской пили...
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Каратель помойников
1744210051
Вовка то знаток кальянов,сразу вычислил)
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