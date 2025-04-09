Реакция фанатов «Зенита» на пьяную вечеринку Вендела

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост на тему вечеринки Вендела.

После матча с «Локомотивом» появилось видео с участием полузащитника. Бразилец употреблял на нем алкоголь и табак.

«С удивлением видим резонанс по воскресному столу Вендела.

Как будто в первый раз, ей богу.

Если уж совсем до мышей страхиваться, то строго говоря ни на одном фото или видео сам Вендел ничего не употребляет и со стаканами не замечен. И вообще, мам, это ребята курили, я просто рядом стоял.

Да и в целом – какая разница? В футбол бы играл как умеет, с остальным уже в «Ботафого» будут разбираться.

И если уж брать футбол, то очевидно, что даже ошибка с «Локомотивом» не перекрывает плюсы, которые Вендел приносит нынешнему «Зениту».

И, уверены, будет приносить до конца контракта.

Так что отставить раскачивание СБГ-лодки. Тем более, что у нас пока подлодка – ее как не качай, все одно идем заданным курсом», – написали болельщики.