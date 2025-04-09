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Реакция фанатов «Зенита» на пьяную вечеринку Вендела

Сегодня, 16:21
14

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост на тему вечеринки Вендела.

  • После матча с «Локомотивом» появилось видео с участием полузащитника. Бразилец употреблял на нем алкоголь и табак.

«С удивлением видим резонанс по воскресному столу Вендела.

Как будто в первый раз, ей богу.

Если уж совсем до мышей страхиваться, то строго говоря ни на одном фото или видео сам Вендел ничего не употребляет и со стаканами не замечен. И вообще, мам, это ребята курили, я просто рядом стоял.

Да и в целом – какая разница? В футбол бы играл как умеет, с остальным уже в «Ботафого» будут разбираться.

И если уж брать футбол, то очевидно, что даже ошибка с «Локомотивом» не перекрывает плюсы, которые Вендел приносит нынешнему «Зениту».

И, уверены, будет приносить до конца контракта.

Так что отставить раскачивание СБГ-лодки. Тем более, что у нас пока подлодка – ее как не качай, все одно идем заданным курсом», – написали болельщики.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел
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Комментарии (14)
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В "Спартаке" играют прост
1744205166
Нормально все...горилки выпили хорильки, закусили салом и понеслась душа обезьянкина в омут
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...уефан
1744205206
...Миллер надиктовал, холопы озвучили...
Ответить
acor94
1744205432
Этот футбол под водку только и можно смотреть, а так как я не пью уже много лет, тяжело...
Ответить
Иван Петров 1986
1744205950
А чего блохастые оправдываются-то?
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В "Спартаке" играют прост
1744206326
Пьяный-пьяный Вэндэль залез на провода...током у(е)(б)(а)ло черного зенитовца
Ответить
subbotaspartak
1744206346
Да ради бога, вам "болеть" с его похмелья...
Ответить
Каратель помойников
1744207719
Да просто жаба душит ночлежку,им ведмедь суррогат третьесортный завозит,а вендаль омаров и устриц под вдову клико кушает и забористой афганкой шлифует)))
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