Стало известно, когда Маркиньос сможет вернуться на поле

Полузащитник «Спартака» Маркиньос сможет сыграть за команду в следующем матче чемпионата России против «Динамо Мх».

В гостевой встрече прошлого тура с «Ростовом» (3:0) бразилец был заменен в перерыве после удара в голень от полузащитника Алексея Сутормина.

Маркиньосу поставили предварительный диагноз: контузия большеберцовой кости и мягких тканей голени.