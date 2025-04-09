Стало известно, когда Маркиньос сможет вернуться на поле

Полузащитник «Спартака» Маркиньос сможет сыграть за команду в следующем матче чемпионата России против «Динамо Мх».
В гостевой встрече прошлого тура с «Ростовом» (3:0) бразилец был заменен в перерыве после удара в голень от полузащитника Алексея Сутормина.
Маркиньосу поставили предварительный диагноз: контузия большеберцовой кости и мягких тканей голени.
- Игрок «Ростова» получил красную карточку за это нарушение.
- Матч «Спартак» – «Динамо Мх» пройдет 11 апреля и начнется в 19:30 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»