Адиев отреагировал на информацию о возможном назначении в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Ахмата», «Анжи» и сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о своем возможном назначении в «Пари НН».
– Я ни с кем из руководителей «Пари НН» не разговаривал.
– А с «Атырау» действительно идут переговоры? Высока вероятность, что вы возглавите эту команду?
– Уже давно общаемся. Посмотрим, как сложится.
- По данным журналиста Ивана Карпова, 47-летний Адиев может возглавить «Пари НН» в случае отставки Виктора Гончаренко, если он не договорится с «Атырау».
- Сообщалось, что нижегородцы уволят специалиста из Беларуси в случае поражения команды от «Динамо».
- «Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ с 19 очками после 23 туров.
Источник: «РБ Спорт»