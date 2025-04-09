Адиев отреагировал на информацию о возможном назначении в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Ахмата», «Анжи» и сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о своем возможном назначении в «Пари НН».

– Я ни с кем из руководителей «Пари НН» не разговаривал.

– А с «Атырау» действительно идут переговоры? Высока вероятность, что вы возглавите эту команду?

– Уже давно общаемся. Посмотрим, как сложится.