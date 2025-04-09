РПЛ назвала лучшего игрока марта

Российская Премьер-лига выбрала вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком марта.

Первые места в голосованиях разделились между голкипером красно-синих и нападающим «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым.

Вратарь ЦСКА стал первым у болельщиков, нападающий «Крыльев» – у комментаторов «Матч Премьер», а в голосовании экспертов РПЛ оба игрока поделили лидерство, заработав по два голоса. В итоге приоритет был отдан результату голосования болельщиков.

Также в числе номинантов были Артeм Дзюба («Акрон»), Ярослав Гладышев («Динамо») и Станислав Агкацев («Краснодар»).

38-летний Акинфеев впервые стал обладателем награды при текущем формате премии.