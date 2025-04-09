РПЛ назвала лучшего игрока марта

Российская Премьер-лига выбрала вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком марта.
Первые места в голосованиях разделились между голкипером красно-синих и нападающим «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым.
Вратарь ЦСКА стал первым у болельщиков, нападающий «Крыльев» – у комментаторов «Матч Премьер», а в голосовании экспертов РПЛ оба игрока поделили лидерство, заработав по два голоса. В итоге приоритет был отдан результату голосования болельщиков.
Также в числе номинантов были Артeм Дзюба («Акрон»), Ярослав Гладышев («Динамо») и Станислав Агкацев («Краснодар»).
38-летний Акинфеев впервые стал обладателем награды при текущем формате премии.
- Среди экспертов за Акинфеева проголосовали Эдуард Мор и Олег Корнаухов, за Сергеева – Андрей Аршавин и Александр Григорян. Владислав Радимов выбрал Агкацева.
- Среди комментаторов за Сергеева проголосовали Константин Генич, Роман Трушечкин и Тимур Журавель. Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец выбрали Агкацева.
- Среди болельщиков Акинфеев получил 60,92% голосов, Сергеев – 18,76%, Агкацев – 9,46%, Дзюба – 8,3%, Гладышев – 2,56%.
Источник: официальный сайт РПЛ