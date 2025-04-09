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  • Черданцев заявил, что «Краснодар» станет чемпионом, если обыграет «Зенит»

Черданцев заявил, что «Краснодар» станет чемпионом, если обыграет «Зенит»

Сегодня, 11:22
7

Комментатор Георгий Черданцев высказался о матче 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар».

– Матч «Зенита» с «Краснодаром» можно называть «золотым»?

– Для «Краснодара» он будет важнее, чем игра с «Динамо» в последнем туре прошлого сезона. Если «быки» выиграют в Петербурге, то станут чемпионами. Только немыслимые обстоятельства помешают им забрать титул в случае победы над «Зенитом».

Для петербуржцев это тоже очень важная игра. «Зенит» все прекрасно понимает. Сине‑бело‑голубые неплохо играли с «Локомотивом», претензии по этой игре им предъявить нельзя. С «Рубином» был лучший матч после возобновления сезона. Вырисовывается стартовый состав.

«Зенит» – фаворит, хоть и находится ниже в таблице. «Быкам» будет трудно, хоть они и сыграли на «ноль» много матчей. Не пропустить в Санкт‑Петербурге – очень сложная задача.

Хочу, чтобы судьи справились, и после игры мы обсуждали футбол, а не офсайдные линии или спорные решения. Назначение на эту игру – важнейшее в сезоне. Надеюсь, арбитры проведут лучший матч в карьере.

  • Игра пройдет 13 апреля и начнется в 17:00 мск.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 матчей. Команда опережает «Спартак» и «Зенит» на 5 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Черданцев Георгий
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Комментарии (7)
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ilich55
1744187594
И ёжику понятно, если выиграет. Сколько можно упускать жар-птицу, пора уже Галицкому праздник устроить.
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Чермындыр
1744187666
За Краснодар в этом матче будут болеть абсолютно все, кроме поклонников Зенита
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Хулиганин
1744187734
Жора, это что, бунт? Смотри с довольствия снимут.
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FWSPM
1744190359
нулевая ничья будет лучшим исходом этого матча
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