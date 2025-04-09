Черчесов высказался об игре Луиса Энрике за «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступления новобранца «Зенита» Луиса Энрике.

– Луис Энрике – самый дорогой игрок в РПЛ сейчас. Но иногда он очень хорош, вспомнить хотя бы гол «Спартаку» или матч с «Рубином». А иногда не ярок. Почему?

– Любому футболисту, сколько бы он ни стоил, нужно время в новой команде. Чтобы понять, чего от него хотят. Я от себя ничего не буду говорить, но вспомню слова Семака – он упоминал, что Луис Энрике временами задерживает игру.

Я так понял слова Семака, что футболист получает мяч в ноги и начинает обыгрывать защитника и теряет время, а ему надо чаще открываться в свободные зоны, чтобы на скорости уходить от опеки. Я это так понимаю. Видимо, в этом направлении идет работа и мы увидим, что этот игрок еще будет более полезен.