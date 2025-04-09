Петржела назвал победителя в матче «Зенит» – «Краснодар»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации в сражении петербургского клуба за чемпионство перед игрой с «Краснодаром».

– Насколько важно «Зениту» победить «Краснодар» для сохранения шансов в чемпионской гонке?

– «Зенит» играет дома. Я думаю, что у команды есть все шансы победить в этой игре. «Зенит» уже не в первый раз выигрывает чемпионат и знает, что надо делать.

– Ничья может поставить точку в чемпионской гонке, если учитывать отставание от «Краснодара» в 5 очков?

– Точку ставить никогда нельзя. Здесь надо понимать, что в случае победы отрыв будет минимальным.

– В год столетия «Зенита» поражение петербуржцев в этой игре может стать провалом?

– Побеждать надо всегда. Оно не зависит от этой даты. «Зенит» умеет побеждать. Конечно, будет приятно выиграть в такой год. Я думаю, что в этой игре «Зенит» покажет себя и победит.