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Петржела назвал победителя в матче «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 08:52

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации в сражении петербургского клуба за чемпионство перед игрой с «Краснодаром».

– Насколько важно «Зениту» победить «Краснодар» для сохранения шансов в чемпионской гонке?

– «Зенит» играет дома. Я думаю, что у команды есть все шансы победить в этой игре. «Зенит» уже не в первый раз выигрывает чемпионат и знает, что надо делать.

– Ничья может поставить точку в чемпионской гонке, если учитывать отставание от «Краснодара» в 5 очков?

– Точку ставить никогда нельзя. Здесь надо понимать, что в случае победы отрыв будет минимальным.

– В год столетия «Зенита» поражение петербуржцев в этой игре может стать провалом?

– Побеждать надо всегда. Оно не зависит от этой даты. «Зенит» умеет побеждать. Конечно, будет приятно выиграть в такой год. Я думаю, что в этой игре «Зенит» покажет себя и победит.

  • Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 13 апреля и начнется в 17:00 мск.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 туров. «Зенит» идет 3-м с 47 очками. Столько же баллов у «Спартака», который находится на 2-й позиции.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Петржела Властимил
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