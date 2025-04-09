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Черчесов объяснил травмы Глушенкова

Сегодня, 07:47

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не видит закономерности в получении травм нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым.

– Даже по матчу с «Локомотивом» было видно, что Глушенков в «Зените» становится заметной фигурой. Но из-за травмы он не смог начать эту игру с первых минут. И это не первое его повреждение за сезон. Есть в этом какая-то закономерность?

– У него механические травмы, полученные в борьбе, в столкновениях. Были бы мышечные, мы могли бы строить какие-то теории. Тогда любому тренеру стоит задумываться – а все ли правильно рассчитано с тренировочным процессом, с нагрузками, с восстановлением. А тут чистая механика.

Футбол – контактный вид спорта, бывает, что тебя пять лет никто даже не оцарапал, а бывает, что каждые две-три игры что-то появляется. Хочу Глушенкову посоветовать не зацикливаться на этом. Сейчас у Максима очень важный период карьеры.

  • Глушенков провел в этом сезоне 19 матчей за «Зенит», забил 10 голов, отдал 3 передачи.
  • Из-за травмы 25-летний форвард пропустил 8 игр петербуржцев в РПЛ.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Черчесов Станислав
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