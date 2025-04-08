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Камил Гаджиев готов организовать бой Дзюбы с Соболевым

Вчера, 23:35
5

Глава Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном бое с участием Артема Дзюбы и Александра Соболева. Форвард «Акрона» ранее заявил, что у него есть шансы против чемпиона UFC Ислама Махачева.

«Можно было бы организовать бой Дзюбы и Соболева. Но я не верю в это. У нас футболисты получают хорошие большие деньги, и они свое здоровье оставляют на поле за эти бабки.

Сейчас я не представляю, сколько надо заплатить Артему и Саше, чтобы эти ребята реально вышли в клетку и оставили свое здоровье там. Я стараюсь смотреть объективно», – сказал Гаджиев.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (5)
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FWSPM
1744145967
Лучше не надо
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Mirak92
1744146123
Фалосами на шконке бой
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Красногорск_Фан
1744146394
За деньги они могут даже друг друга дрюкнуть )))
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Spartak_forv@
1744146581
Как говорил Остап-«Балаганов в весе петуха,Паниковский в весе курицы»
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алдан2014
1744147247
Дзюбу никогда не пиз...ли? Берега попутал,пусть идёт боксом занимается,а не футбол позорит. О бое,дельфин как нырнет....
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