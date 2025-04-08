Камил Гаджиев готов организовать бой Дзюбы с Соболевым

Глава Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном бое с участием Артема Дзюбы и Александра Соболева. Форвард «Акрона» ранее заявил, что у него есть шансы против чемпиона UFC Ислама Махачева.

«Можно было бы организовать бой Дзюбы и Соболева. Но я не верю в это. У нас футболисты получают хорошие большие деньги, и они свое здоровье оставляют на поле за эти бабки.

Сейчас я не представляю, сколько надо заплатить Артему и Саше, чтобы эти ребята реально вышли в клетку и оставили свое здоровье там. Я стараюсь смотреть объективно», – сказал Гаджиев.