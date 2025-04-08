Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Станислав Черчесов ответил, кого можно назвать «футбольным Овечкиным»

Станислав Черчесов ответил, кого можно назвать «футбольным Овечкиным»

Вчера, 23:25

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о рекорде Александра Овечкина. Хоккеист «Вашингтона» забил 895 голов в НХЛ и опередил Уэйна Гретцки.

– С одной стороны, я рад, очень рад. Не могу сказать, что знакомы близко, но пару раз пересекались. Но сегодня я проснулся и уже за телефон не хватался, уже минус. Будет не хватать этого чувства, что каждое утро просыпаешься, тянешься к телефону: забил, не забил. Но сегодня эта традиция уже отменилась. Лично Овечкина не поздравлял.

Если говорить, кого можно назвать «футбольным Овечкиным», футболистов много классных. В настоящее время это Месси, Роналду, Винисиус. Можно многих назвать. Холанд, с которым мы с Казахстаном недавно пересекались.

– Можно ли сравнить рекорды Дзюбы и Овечкина?

– Я рад и за того, и за того. Если брать Дзюбу, это в российском масштабе рекорд. Если брать Овечкина, это вообще планетарного масштаба рекорд. Поэтому и в футболе, и в хоккее есть кому продвигать это.

Еще по теме:
Черчесов раскрыл свои планы на будущее 2
Черчесов отшутился на вопрос о желании сменить Личку в «Динамо» 2
Черчесов – о чемпионской гонке в РПЛ: «Я вообще не знаю, бывает ли хороший календарь или плохой» 1
Источник: «Советский спорт»
Акрон Дзюба Артем Черчесов Станислав
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоРеакция Мбаппе на гол Райса со штрафного в матче «Арсенал» – «Реал»
00:24
Лига чемпионов. «Арсенал» разгромил «Реал» (3:0), Райс забил 2 гола со штрафных
Вчера, 23:55
9
Лига чемпионов. «Бавария» проиграла «Интеру» на своем поле – 1:2
Вчера, 23:53
3
Камил Гаджиев готов организовать бой Дзюбы с Соболевым
Вчера, 23:35
5
Станислав Черчесов ответил, кого можно назвать «футбольным Овечкиным»
Вчера, 23:25
Назван лучший спортсмен 2024 года в России
Вчера, 22:40
Петржела призвал выкинуть Вендела из «Зенита»
Вчера, 22:26
10
Черчесов раскрыл свои планы на будущее
Вчера, 21:51
2
Неймар сказал, кто выиграет Лигу чемпионов в этом году
Вчера, 20:57
В ЦСКА высказались о возможном возвращении Вагнера Лава
Вчера, 20:50
1
Все новости
Все новости
Лаутаро стал лучшим бомбардиром «Интера» в ЛЧ
00:14
«Манчестер Сити» рассматривает двух игроков на замену Де Брюйне
Вчера, 22:58
Только один игрок «Реала» сыграл в ЛЧ больше матчей, чем Модрич
Вчера, 22:48
Назван лучший спортсмен 2024 года в России
Вчера, 22:40
Петржела призвал выкинуть Вендела из «Зенита»
Вчера, 22:26
10
Черчесов раскрыл свои планы на будущее
Вчера, 21:51
2
В «Локомотиве» оценили работу Ротенберга
Вчера, 21:43
Сычев: «Почему легионеры, приезжающие в Россию, не уважают нашу страну?»
Вчера, 21:34
9
Семшов назвал виновного в пропущенном голе «Зенита» от «Локомотива»
Вчера, 21:23
1
Неймар сказал, кто выиграет Лигу чемпионов в этом году
Вчера, 20:57
В ЦСКА высказались о возможном возвращении Вагнера Лава
Вчера, 20:50
1
Червиченко объяснил большое количество легионеров в «Зените»: «Главное – победы, а кем они добыты – забудется»
Вчера, 20:25
2
ФотоАлип выложил фото с тренировки «Зенита»: вместо лица Соболева – дельфинья голова
Вчера, 20:13
12
ФотоГлушенков продолжает ездить на красный свет
Вчера, 20:00
13
Черчесов отшутился на вопрос о желании сменить Личку в «Динамо»
Вчера, 19:53
2
Рейтинг лучших вратарей года от CIES: россиянин – на 4-м месте
Вчера, 19:42
4
Сафонов объяснил процесс улучшения игровых навыков в «ПСЖ»
Вчера, 19:30
Акинфеев обратился к болельщикам в день 39-летия: «Праздника не получится»
Вчера, 19:19
4
Тотти выбрал лучших тренеров в карьере
Вчера, 19:10
Семшов сказал, в чем «Зенит» уступает «Краснодару» и «Спартаку»
Вчера, 19:00
4
Назван возможный сменщик Гончаренко на посту тренера «Пари НН»
Вчера, 18:52
8
Смолов – о Сафонове в «ПСЖ»: «Это событие десятилетия»
Вчера, 18:44
4
Черданцев раскрыл, о чем общался с Тотти на итальянском языке
Вчера, 18:39
Тренер «Галатасарая» рассказал, какие увечья нанес ему Моуринью
Вчера, 18:28
9
Стоцкий ответил, можно ли в России прожить на 50 тысяч рублей в месяц
Вчера, 18:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 