Станислав Черчесов ответил, кого можно назвать «футбольным Овечкиным»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о рекорде Александра Овечкина. Хоккеист «Вашингтона» забил 895 голов в НХЛ и опередил Уэйна Гретцки.

– С одной стороны, я рад, очень рад. Не могу сказать, что знакомы близко, но пару раз пересекались. Но сегодня я проснулся и уже за телефон не хватался, уже минус. Будет не хватать этого чувства, что каждое утро просыпаешься, тянешься к телефону: забил, не забил. Но сегодня эта традиция уже отменилась. Лично Овечкина не поздравлял.

Если говорить, кого можно назвать «футбольным Овечкиным», футболистов много классных. В настоящее время это Месси, Роналду, Винисиус. Можно многих назвать. Холанд, с которым мы с Казахстаном недавно пересекались.

– Можно ли сравнить рекорды Дзюбы и Овечкина?

– Я рад и за того, и за того. Если брать Дзюбу, это в российском масштабе рекорд. Если брать Овечкина, это вообще планетарного масштаба рекорд. Поэтому и в футболе, и в хоккее есть кому продвигать это.