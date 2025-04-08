Черчесов раскрыл свои планы на будущее

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о своем будущем.

– Один футбольный агент сказал, что у вас есть варианты по продолжению карьеры. Может быть, раскроете?

– Раз он говорит, значит, больше знает.

– Как перестроилась ваша жизнь после Казахстана?

– У тренера бывает в карьере: ты работаешь, иногда не работаешь. По большому счету ничего не поменялось. Сейчас хожу на мероприятия, на телевидение. Лекции читаю в академии, недавно в «Локомотиве». Время покажет.

– По работе соскучились?

– Так не бывает. Ты должен быть самим собой, а работа тебя найдет, если ты достоин.