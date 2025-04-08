Семшов назвал виновного в пропущенном голе «Зенита» от «Локомотива»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов считает, что Евгений Латышонок виноват в пропущенном голе команды в матче с «Локомотивом» (1:1). Российский вратарь неудачно покатил мяч Венделу.

«В эпизоде с голом Батракова для меня виноват вратарь, который неудачно бросил на ход Венделу. Игроки всегда просят у вратаря мяч, не видя всей ситуации на поле, не могут ее оценить в полной мере – лицом к сопернику всегда голкипер. У него есть полная картина расположения игроков. Можно было взять паузу, отдать вправо на Педро.

Неправ тут тот, у кого мяч – я вижу, что Латышонок в принципе хочет быстрее начинать атаки, но не такой же ценой. Если есть риск, надо брать паузу, успокоить игру и дать возможность расставиться своей команде. Даже когда у тебя просит мяч такой игрок, как Вендел, хозяин положения все равно вратарь, и только ему принимать решение.

Конечно, Вендел тоже сыграл не лучшим образом, мог попытаться сохранить мяч иначе, мог выбить куда-то в сторону. Но первопричина ошибки – вратарская. А вот решение Батракова бить первым же касанием – просто топ-уровень. Второе-третье касание увеличивали бы риск отбора, удар первым касанием – это мастерство как исполнения, так и понимания футбола», – сказал Семшов.