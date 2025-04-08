Семшов сказал, в чем «Зенит» уступает «Краснодару» и «Спартаку»

Игорь Семшов сравнил главных претендентов на чемпионство в РПЛ-2024/25.

«У меня впечатление, что «Зенит» своим составом пытается каждый раз удивить соперника, но удивляет сам себя. Исчезла стабильность состава, которая была раньше. Понятно, что есть конкуренция, но все равно это нарушает сыгранность.

То Глушенков играет, то нет. То выходил Зделар, то нет. То Кассьерра на фланге, то там Мостовой. Зделар вообще перестал выходить.

То, что Клаудиньо рано или поздно уйдет, было понятно достаточно давно – но замену не нашли, и в итоге сейчас Сергей Семак сетует на это. Летом уйдет Вендел – и станет еще тяжелее.

Есть стабильный состав у «Краснодара» – есть результат, то же самое у «Спартака», когда Станкович не меняет схему. Как только выстроится все в «Зените» – придет стабильный результат», – считает Семшов.