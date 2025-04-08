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  • Семшов сказал, в чем «Зенит» уступает «Краснодару» и «Спартаку»

Семшов сказал, в чем «Зенит» уступает «Краснодару» и «Спартаку»

Сегодня, 19:00
3

Игорь Семшов сравнил главных претендентов на чемпионство в РПЛ-2024/25.

«У меня впечатление, что «Зенит» своим составом пытается каждый раз удивить соперника, но удивляет сам себя. Исчезла стабильность состава, которая была раньше. Понятно, что есть конкуренция, но все равно это нарушает сыгранность.

То Глушенков играет, то нет. То выходил Зделар, то нет. То Кассьерра на фланге, то там Мостовой. Зделар вообще перестал выходить.

То, что Клаудиньо рано или поздно уйдет, было понятно достаточно давно – но замену не нашли, и в итоге сейчас Сергей Семак сетует на это. Летом уйдет Вендел – и станет еще тяжелее.

Есть стабильный состав у «Краснодара» – есть результат, то же самое у «Спартака», когда Станкович не меняет схему. Как только выстроится все в «Зените» – придет стабильный результат», – считает Семшов.

  • «Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ после 23 туров.
  • Петербуржцы отстают от «Краснодара» на 5 очков, а «Спартаку» уступают по личным встречам.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Семшов Игорь
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Комментарии (3)
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andr45
1744130451
Странно, что експерт Матч ТВ противоречит мнению других експертов и, извините за выпажение, «аналитиков», убежденных что «Семак — это Иисус Христос российского футбола»
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FCSpartakM
1744130697
Карма, что бразильцев обманули.
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russkiisergei
1744132870
надеюсь, что зинит перестанет экспериментировать, и порадует Россию!!! оставшись без медалей!!! зинит позор Российского футбола!!!
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